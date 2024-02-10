10 февраля 2024 года: Прохор Весенний - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя принимать важные решения и стричься. Ясный месяц на небе в этот день — к проливному дождю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника. В народе его называли Прохор Весенний. Считалось, что с этого дня зима отступает, весна приближается, продолжительность дня увеличивается.
Также 10 февраля 2024 года— Китайский Новый год.
Что нельзя делать 10 февраля:
- одалживать деньги;
- принимать важные решения;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- давать взаймы хлеб и соль;
- стричь ногти и волосы.
Народные приметы и поверья:
- ясный месяц на небе — к проливному дождю;
- мороз — к теплой весне.
День ангела празднуют:
Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Валерьян, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр.
Этот день в истории:
1942 год — самый первый в истории "Золотой диск" (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручен Гленну Миллеру (с записью "Чаттануги чу-чу");
2009 год — на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.