Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

10 февраля 2024 года: Прохор Весенний - что сегодня нельзя делать

Прохор Лебедник (Весенний)
Фото: Википедия | Прохор Лебедник (Весенний)

Сегодня нельзя принимать важные решения и стричься. Ясный месяц на небе в этот день — к проливному дождю.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника. В народе его называли Прохор Весенний. Считалось, что с этого дня зима отступает, весна приближается, продолжительность дня увеличивается.

Также 10 февраля 2024 года— Китайский Новый год.

Что нельзя делать 10 февраля:

  • одалживать деньги;
  • принимать важные решения;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • давать взаймы хлеб и соль;
  • стричь ногти и волосы.

Народные приметы и поверья:

  • ясный месяц на небе — к проливному дождю;
  • мороз — к теплой весне.

День ангела празднуют:

Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Валерьян, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр.

Этот день в истории:

1942 год — самый первый в истории "Золотой диск" (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручен Гленну Миллеру (с записью "Чаттануги чу-чу");

2009 год — на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.