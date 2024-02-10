10 лютого 2024 року: Прохор Весняний — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ухвалювати важливі рішення і стригтися. Ясний місяць на небі цього дня — до проливного дощу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця Печерського монастиря — Прохора Лебедника. У народі його називали Прохор Весняний. Вважалося, що з цього дня зима відступає, весна наближається, тривалість дня збільшується.

Також 10 лютого 2024 року — Китайський Новий рік.

Що не можна робити 10 лютого:

позичати гроші;

приймати важливі рішення;

займатися важкою фізичною працею;

позичати хліб і сіль;

стригти нігті та волосся.

Народні прикмети та повір'я:

ясний місяць на небі — до проливного дощу;

мороз — до теплої весни.

День ангела святкують:

Анна, Антоній, Аркадій, Валентина, Валер'ян, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карп, Лука, Марк, Петро.

Цей день в історії:

1942 рік — найперший в історії "Золотий диск" (вкритий шаром золота) звукозаписної компанії RCA Victor вручили Гленну Міллеру (із записом "Чаттанугі чу-чу");

2009 рік — на орбіті Землі відбулося перше зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики.