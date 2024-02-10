Кейт Миддлтон впервые покинула Виндзор после возвращения из больницы

Принцесса Уэльская с детьми и мужем поехала в Сандрингем. Инсайдер рассказал, как она сейчас чувствует себя.

Кейт Миддлтон, которой сделали "успешную" плановую операцию на брюшной полости в январе 2024 года, идет на поправку. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне мама троих детей смогла присоединиться к принцу Уильяму и их наследникам, когда они отправились в поместье Сандрингем в Норфолке, где британский король Чарльз III лечится от онкологии, о чем стало известно 5 февраля 2024 года.

"Кэтрин выздоравливает. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет спокойно отдохнуть в Норфолке, пока дети выпустят пар с Уильямом", — рассказывает инсайдер.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

В начале 2024 года супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости, хотя подробностей медицинской процедуры Кенсингтонский дворец не разглашает, заявив о желании Миддлтон сохранить конфиденциальность.

Последний раз она выходила в свет с семьей на Рождество 2023 года. Следующее публичное появление принцессы Уэльской состоится не раньше Пасхи 2024 года.

Последнее публичное появление Кейт Миддлтон перед операцией Фото: Getty

С момента выписки из Лондонской клиники королевская персона находилась в Аделаиде, семейном доме с четырьмя спальнями в Виндзоре.

Тем временем у свекра Кейт Миддлтон, британского монарха Чарльза III, диагностировали рак на ранней стадии. Он будет выполнять конституционные обязанности, однако публичные поручает сыну Уильяму и жене Камилле.

Король Чарльз III Фото: Getty

Напомним, кто ухаживает за Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о появлении принца Уильяма и Тома Круза на благотворительном мероприятии.