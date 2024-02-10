Потап рассказал, где сейчас находится (фото)

Музыкант показал фото из аэропорта и раскрыл страну, где будет работать над созданием "новых суперхитов". Он прибыл на родину Малумы и Шакиры.

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, где сейчас находится. Подробностями своего очередного путешествия музыкант делится в Instagram.

Муж Насти Каменских показал фото из аэропорта и раскрыл страну, где будет работать над созданием "новых суперхитов".

"Лечу в Колумбию — страну, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, — настоящие лидеры мировой музыкальной индустрии. И как продюсер, я имею чрезвычайную возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", — рассказал подписчикам музыкант.

Потап

Перед этим Потапенко посетил Турцию.

"Работаю в лучшей студии Стамбула", — рассказал муж Насти Каменских.

Потап

Полномасштабную войну Потап и Настя Каменских встретили в Испании. Сейчас рэпер часто бывает за границей, по его словам, с рабочими вопросами. Певица больше времени проводит в Украине, что спровоцировало слухи о разрыве пары, что сами знаменитости отрицают.

В конце 2023 года Потап был в Украине и встретился с сыном Андреем от союза с продюсером Ириной Горовой.

Потап с сыном

Напомним, Даша Астафьева раскрыла детали конфликта с Потапом.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на слухи об их с Потапом разводе.