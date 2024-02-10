Как Летиция и Рания: какое имя Кейт Миддлтон будет использовать, когда станет королевой

В январе 2024 года королева Дании Маргрете II отреклась от престола в пользу сына Фредерика. Таким же образом может поступить британский король Чарльз III, которому диагностировали рак.

Стало известно, какое имя Кейт Миддлтон будет использовать, когда станет королевой. Об этом пишет Marca.

Несмотря на то, что коронация британского монарха Чарльза III состоялась только 6 мая 2023 года, недавно стало известно о диагностировании у него рака. Вероятно, принц Уильям раньше сядет на престол, ведь уже часть публичных обязанностей взял на себя вместо отца.

В частности, король Великобритании может последовать примеру королевы Дании Маргрете II и уйти в отставку раньше. В таком случае на престол сядет старший сын Чарльза III и покойной принцессы Дианы. Он может стать королем Уильямом V. Тем временем жена будущего суверена, судя по всему, будет использовать свое полное имя — королева Кэтрин, как королева Испании Летиция, королева Иордании Рания.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Когда он запускал Earthshot (глобальная экологическая награда, — ред.), он был герцогом Кембриджским, но называл себя принцем Уильямом. И это потому, что он очень хочет, чтобы его знали как принца Уильяма, потому что американцы знают и любят его как принца Уильяма, они любят его больше всех других публичных деятелей", — пишет издание.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Тем временем Кейт Миддлтон выздоравливает после плановой операции на брюшной полости, которую ей сделали в Лондонской клинике в январе 2024 года. Из Виндзора она накануне с детьми и мужем отправилась в Сандрингем, где от рака лечится король Чарльз III.

Напомним, кто ухаживал за принцессой Уэльской, пока она восстанавливалась после операции.

Также Фокус писал о знаке, который указывает на выздоровление Кейт Миддлтон.