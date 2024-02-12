Дочь Бена Аффлека кардинально сменила имидж (фото)

Оскароносный актер вывел на прогулку дочь-подростка Серафину и наследницу Джей Ло Эмму. Звездная семья посетила магазин в Западном Голливуде.

15-летняя дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Серафина продемонстрировала кардинальную смену прически во время покупок в магазине в Западном Голливуде. Об этом пишет Page Six.

Компанию звездной наследнице составил ее отец и 15-летняя дочь Дженнифер Лопес Эмма.

Дочь Бена Аффлека была одета во фланелевую рубашку на пуговицах с шортами, носками разного цвета, низкими кроссовками Adidas и рядом украшений. Она коротко подстригла волосы и покрасила их в розовый цвет.

Бен Аффлек выбрал для семейной прогулки темно-серые джинсы, белую футболку и рубашку. К образу он добавил солнцезащитные очки.

Бен Аффлек с дочерью Серафиной

Тем временем наследница Джей Ло от певца Марка Энтони надела мешковатое худи, шорты и кроссовки Converse.

Кроме Серафины, Аффлек также воспитывает 18-летнюю дочь Вайолет и 11-летнего сына Сэмюэля с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Они развелись в 2018. В 2022 году актер женился на певице Дженнифер Лопес, которая родила двоих детей в союзе с Марком Энтони — Макса и Эмму.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, почему Бен Аффлек и Джей Ло часто конфликтуют на публике.

Также Фокус писал о совместной прогулке Бена Аффлека с Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер.