Бен Аффлек вывел на прогулку Джей Ло и бывшую жену Дженнифер Гарнер (фото)

Аффлек и Гарнер были женаты с 2005 по 2018 годы и воспитывают троих общих детей. Сейчас актер в браке с Джей Ло.

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51-летний американский актер Бен Аффлек был замечен на совместной семейной прогулке с женой Дженнифер Лопес, 54, и бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51, в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Гарнер, судя по всему, держалась на расстоянии от экс-возлюбленного и его избранницы, когда она шла впереди супругов с сыном Самуэлем, 11 лет, и дочерью Серафиной, 15 лет.

Тем временем оскароносный Аффлек и Джей Ло шли позади с ее 15-летней дочерью Эммой, которую певица воспитывает от бывшего мужа Марка Энтони.

Было замечено, как Бен Аффлек общался с наследницей жены, а Лопес в этот момент шла под руку с возлюбленным.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

На прогулке не было старшей дочери Гарнер и Аффлека Вайолет, 18 лет, и брата-близнеца Эммы Максимилиана.

Бен Аффлек замечен на прогулке с Дженнифер Лопес и экс-супругой

Оскароносный актер и певица поженились летом 2022 года после того, как возобновили свой роман весной 2021. В начале 2000-х они уже встречались, однако разорвали отношения перед свадьбой.

После этого Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих детей. Тем временем Джей Ло вышла замуж за певца Марка Энтони, с которым они стали родителями двух наследников.

Напомним, почему Бен Аффлек и Дженнифер Лопес часто ссорятся.

Также Фокус писал о последствиях первого разрыва Джей Ло и Бена Аффлека.