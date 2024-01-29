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Стиль життя

Бен Аффлек вивів на прогулянку Джей Ло та колишню дружину Дженніфер Гарнер (фото)

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер, бен аффлек та дженніфер лопес, колишня дружина бена аффлека, сімейна прогулянка
Фото: Getty Images | Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер

Аффлек та Гарнер були одружені з 2005 по 2018 роки та виховують трьох спільних дітей. Наразі актор перебуває у шлюбі з Джей Ло.

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51-річний американський актор Бен Аффлек був помічений на спільній сімейній прогулянці з дружиною Дженніфер Лопес, 54, і колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51, в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Гарнер, судячи з усього, трималася на відстані від екскоханого та його обраниці, коли вона йшла попереду подружжя із сином Самуелем, 11 років, і дочкою Серафіною, 15 років.

Тим часом оскароносний Аффлек і Джей Ло йшли позаду з її 15-річною дочкою Еммою, яку співачка виховує від колишнього чоловіка Марка Ентоні.

Було помічено, як Бен Аффлек спілкувався зі спадкоємицею дружини, а Лопес у цей момент йшла під руку з коханим.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

На прогулянці не було старшої доньки Гарнер та Аффлека Вайолет, 18 років, і брата-близнюка Емми Максиміліана.

Бен Аффлек помічений на прогулянці з Дженніфер Лопес та ексдружиною

Оскароносний актор та співачка одружилися влітку 2022 року після того, як відновили свій роман навесні 2021. На початку 2000-х вони вже зустрічалися, проте розірвали стосунки перед весіллям.

Після цього Аффлек одружився з акторкою Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей. Тим часом Джей Ло одружилася зі співаком Марком Ентоні, з яким вони стали батьками двох спадкоємців.

Нагадаємо, чому Бен Аффлек та Дженніфер Лопес часто сваряться.

Також Фокус писав про наслідки першого розриву Джей Ло та Бена Аффлека.