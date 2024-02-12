Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дочь Бена Аффлека кардинально сменила имидж (фото)

бен аффлек дженнифер лопес, бен аффлек дочь серафина, дженнифер гарнер, дети бена аффлека, дети дженнифер лопес
Фото: Getty Images | Бен Аффлек с дочерью Серафиной

Оскароносный актер вывел на прогулку дочь-подростка Серафину и наследницу Джей Ло Эмму. Звездная семья посетила магазин в Западном Голливуде.

Related video

15-летняя дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Серафина продемонстрировала кардинальную смену прически во время покупок в магазине в Западном Голливуде. Об этом пишет Page Six.

Компанию звездной наследнице составил ее отец и 15-летняя дочь Дженнифер Лопес Эмма.

Дочь Бена Аффлека была одета во фланелевую рубашку на пуговицах с шортами, носками разного цвета, низкими кроссовками Adidas и рядом украшений. Она коротко подстригла волосы и покрасила их в розовый цвет.

Бен Аффлек выбрал для семейной прогулки темно-серые джинсы, белую футболку и рубашку. К образу он добавил солнцезащитные очки.

Бен Аффлек с дочерью Серафиной

Тем временем наследница Джей Ло от певца Марка Энтони надела мешковатое худи, шорты и кроссовки Converse.

Кроме Серафины, Аффлек также воспитывает 18-летнюю дочь Вайолет и 11-летнего сына Сэмюэля с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Они развелись в 2018. В 2022 году актер женился на певице Дженнифер Лопес, которая родила двоих детей в союзе с Марком Энтони — Макса и Эмму.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Fullscreen
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Напомним, почему Бен Аффлек и Джей Ло часто конфликтуют на публике.

Также Фокус писал о совместной прогулке Бена Аффлека с Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер.