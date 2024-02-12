Донька Бена Аффлека кардинально змінила імідж (фото)

Оскароносний актор вивів на прогулянку доньку-підлітка Серафіну та спадкоємицю Джей Ло Емму. Зіркова родина відвідала магазин у Західному Голлівуді.

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15-річна донька Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер Серафіна продемонструвала кардинальну зміну зачіски під час покупок у магазині у Західному Голлівуді. Про це пише Page Six.

Компанію зірковій спадкоємиці склав її батько та 15-річна донька Дженніфер Лопес Емма.

Донька Бена Аффлека була одягнена у фланелеву сорочку на ґудзиках із шортами, шкарпетками різного кольору, низькими кросівками Adidas і низкою прикрас. Вона коротко підстригла волосся та пофарбувала його в рожевий колір.

Бен Аффлек обрав для сімейної прогулянки темно-сірі джинси, білу футболку та сорочку. До образу він додав сонцезахисні окуляри.

Бен Аффлек з донькою Серафіною

Тим часом спадкоємиця Джей Ло від співака Марка Ентоні одягла мішкувате худі, шорти та кросівки Converse.

Крім Серафіни, Аффлек також виховує 18-річну дочку Вайолет і 11-річного сина Семюеля з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Вони розлучилися у 2018. У 2022 році актор одружився зі співачкою Дженніфер Лопес, яка народила двох дітей у союзі з Марком Ентоні — Макса та Емму.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Бен Аффлек та Джей Ло часто конфліктують на публіці.

Також Фокус писав про спільну прогулянку Бена Аффлека з Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер.