Донька Бена Аффлека кардинально змінила імідж (фото)
Оскароносний актор вивів на прогулянку доньку-підлітка Серафіну та спадкоємицю Джей Ло Емму. Зіркова родина відвідала магазин у Західному Голлівуді.
15-річна донька Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер Серафіна продемонструвала кардинальну зміну зачіски під час покупок у магазині у Західному Голлівуді. Про це пише Page Six.
Компанію зірковій спадкоємиці склав її батько та 15-річна донька Дженніфер Лопес Емма.
Донька Бена Аффлека була одягнена у фланелеву сорочку на ґудзиках із шортами, шкарпетками різного кольору, низькими кросівками Adidas і низкою прикрас. Вона коротко підстригла волосся та пофарбувала його в рожевий колір.
Бен Аффлек обрав для сімейної прогулянки темно-сірі джинси, білу футболку та сорочку. До образу він додав сонцезахисні окуляри.
Тим часом спадкоємиця Джей Ло від співака Марка Ентоні одягла мішкувате худі, шорти та кросівки Converse.
Крім Серафіни, Аффлек також виховує 18-річну дочку Вайолет і 11-річного сина Семюеля з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Вони розлучилися у 2018. У 2022 році актор одружився зі співачкою Дженніфер Лопес, яка народила двох дітей у союзі з Марком Ентоні — Макса та Емму.
Нагадаємо, чому Бен Аффлек та Джей Ло часто конфліктують на публіці.
Також Фокус писав про спільну прогулянку Бена Аффлека з Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер.