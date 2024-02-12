"Он всегда угадывал": дочь Кузьмы Скрябина вспомнила о том, какие подарки ей дарил отец

Барбара-Мария Кузьменко вспоминает, что отец всегда был внимателен к ее желаниям и старался все свободное время проводить с семьей. В частности, смотрел фильмы вместе с женой и дочерью.

Дочь украинского музыканта Кузьмы Скрябина (сценический псевдоним Андрея Кузьменко) до сих пор хранит подарки, которые отец когда-то преподнес ей. Об этом Мария-Барбара рассказала в интервью "Обозревателю", которое было опубликовано в воскресенье, 11 февраля.

Мария-Барбара вспоминает, что в свое время отец дарил ей конструкторы Lego, которыми она, будучи ребенком, увлекалась. Именно так у девушки собралась целая коллекция этих игрушек. Также Кузьма Скрябин дарил своей дочери косметику. В частности, духи.

"У меня есть духи, которые он мне когда-то подарил. Я открыла флакон, но не пользуюсь им – храню как память. Он покупал мне многое без меня, сам – и всегда угадывал: и по предпочтению, и по размеру", — рассказала Мария Кузьменко журналистам.

Она добавила, что сколько бы отец ни проводил с ней времени в детстве, ей всегда казалось, что этого недостаточно. Девочке всегда хотелось большего, хотя она и понимала, что отец занят. Но это не мешало Марии-Барбаре мечтать о том, чтобы он меньше работал и больше времени проводил с ней.

По словам Кузьменко, отец старался не оставлять ее с мамой без внимания. Если у них были выходные, семья вместе играла в теннис, сквош и занималась другими видами спорта. По вечерам, если удавалось побыть вместе, Кузьма Скрябин вместе с дочерью и женой садились смотреть сериалы. Причем между отцом и дочерью сложились настолько доверительные отношения, что маленькой Барбаре-Марии разрешалось вместе с родителями смотреть даже те киноленты, которые изначально не предназначались для детей. Например, "Остаться в живых" и "Побег из тюрьмы".

Напомним, несколько ранее дочь Скрябина впервые рассказала о причине смерти бабушки. В частности, Барбара-Мария заявила, что смерть бабушки была неожиданной для семьи, ведь Ольга Кузьменко всегда была энергичной и активной.

Кроме того дочь Кузьмы Скрябина дала редкое интервью. Наследница певца дала интервью украинскому телеведущему Алексею Суханову, который выпустил к годовщине гибели музыканта специальный фильм. В частности, Суханов взял эксклюзивные комментарии у мамы, жены и дочери Кузьмы Скрябина.