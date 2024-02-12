"Мне 17 лет": Гордон опубликовал редко фото и рассказал, как начинал карьеру журналиста

Украинский интервьюер в 1985 году поговорил с самим Олегом Блохиным, который в то время практически не общался с журналистами.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, с чего начал свою карьеру интервьюера и поделился архивным фото того времени. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram в воскресенье, 11 февраля.

На фотографии, которая была сделана в Киеве в 1985 году, молодой Дмитрий Гордон сидит напротив футболиста Олега Блохина. Журналист одет в свитер и легкую куртку, а в руках у него — блокнот, в котором Гордон что-то записывает. В это время Блохин, одетый в спортивный костюм Adidas, сидит на диване и смотрит в камеру. Как указал сам журналист, фото сделал присутствующий на интервью Александр Кушков.

"Мне 17 лет и я беру интервью у великого Олега Блохина на базе киевского "Динамо". Блохин в то время интервью никому не давал, но его об этом попросил симпатизировавший мне Лобановский", — подписал Гордон снимок.

Пользователи соцсетей с интересом отреагировали на опубликованный архивный кадр:

Дмитрий как будто 10 жизней прожил, просто невероятно с какими людьми он имел возможность встретится.

Для души приятны воспоминания. Вы крут: в 16 лет пробивались на вершину. Надеюсь кто-нибудь поймет в качестве примера.

Дмитрий, какой вы умница! Вы в 17 лет уже большие дела делали.

Дмитрий такой стильный.

Да Дмитрий Гордон с волосами! Теперь я видел все.

Дмитрий Гордон опубликовал редкое фото с Олегом Блохиным, у которого он брал интервью Фото: Дмитрий Гордон/ Instargam

Напомним, в начале октября 2023 года Дмитрий Гордон опубликовал совместное фото с супругой Алесей Бацман в день ее рождения. Бацман – третья жена Дмитрия Гордона. От первой жены Натальи у него есть сын Ростислав, от отношений со Златой – есть сын Дмитрий.

А в начале апреля 2023 года Дмитрий Гордон рассказал, почему его сыновья не на войне. У журналиста есть четыре дочери и три совершеннолетних сына. Однако никто из них не защищает Украину на фронте.