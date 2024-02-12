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Стиль жизни

Образцовая пара: Залужный с женой растрогали украинцев общей фотографией в форме

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Валерий Залужный поделился в соцсети новым фото, на котором он стоит рядом с супругой

Елена и Валерий Залужный сфотографировались в военной форме.

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Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал новое фото со своей женой Еленой. Снимок военный опубликовал на своей личной странице в Facebook в воскресенье, 11 февраля.

На фото супруги Залужные запечатлены в военной форме и бронежилетах. Валерий Залужный обнимает свою жену Елену рукой за плечи и улыбается. Позади пары местность, которая напоминает полигон.

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Валерий и Елена Залужные сделали общее фото в военной форме
Фото: Валерий Залужный / Facebook

Отметим, что Валерий Залужный никак не подписал опубликованный фотокадр. А вот пользователи сети оставили к снимку более двух сотен комментариев.

  • Слава Герою Украины и благодарность жене за поддержку и терпение.
  • Честь, почет и уважение Вам, господин генерал, и невероятная благодарность жене за терпение и поддержку!
  • Хорошая семья! Светлые люди!
  • Образцовая пара. Вдохновляете.
  • Уже как минимум, народная "Первая Леди Украины"
  • Образцовая семья во всех смыслах этого слова.
  • Жена это самое дорогое в мире, жена это тот человек, который может каждого мужчину поднять до самых высоких высот. Пусть Бог оберегает вас и вашу жену.
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Украинцы оставили позитивные теплые комментарии к фотографии Валерия Залужного с его супругой
Фото: Скриншот

Отметим, что Елена Залужная родилась 24 июля 1976 года. Согласно информации в сети, женщина работает в финансовой сфере. До полномасштабного вторжения она с мужем много путешествовала.

Напомним, 21 ноября 2023 года Валерий Залужный сфотографировался с женой в своем кабинете. Пара одета в бордовые худи с логотипом ДШВ.

Кроме того 6 ноября 2023 года в сети опубликовали фото на тот момент Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с женой Еленой. На фотографии супруги позировали на фоне портрета Залужного с надписью "Вместе победим" и украинского флага с надписью "Слава ВСУ".