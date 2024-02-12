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Стиль життя

Зразкова пара: Залужний із дружиною зворушили українців спільною фотографією у формі

залужний, Олена залужна, дружина залужного
Валерій Залужний поділився в соцмережі новим фото, на якому він стоїть поруч із дружиною

Олена та Валерій Залужні сфотографувалися у військовій формі.

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Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав нове фото зі своєю дружиною Оленою. Знімок військовий опублікував на своїй особистій сторінці у Facebook у неділю, 11 лютого.

На фото подружжя Залужних зазнімковане у військовій формі та бронежилетах. Валерій Залужний обіймає свою дружину Олену рукою за плечі та усміхається. Позаду пари місцевість, яка нагадує полігон.

залужний, Олена залужна, дружина залужного Fullscreen
Валерій та Олена Залужні зробили спільне фото у військовій формі
Фото: Валерий Залужный / Facebook

Зазначимо, що Валерій Залужний ніяк не підписав опублікований фотокадр. А ось користувачі мережі залишили до знімка понад дві сотні коментарів.

  • Слава Герою України і подяка дружині за підтримку і терпіння.
  • Честь, шана і повага Вам, пане генерале, і неймовірна вдячність дружині за терпіння і підтримку!
  • Гарна родина! Світлі люди!
  • Зразкова пара. Надихаєте.
  • Уже як мінімум, народна "Перша Леді України"
  • Зразкова сім'я у всіх сенсах цього слова.
  • Дружина це найдорожче у світі, дружина це та людина, яка може кожного чоловіка підняти до найвищих висот. Нехай Бог оберігає вас і вашу дружину.
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Українці залишили позитивні теплі коментарі до фотографії Валерія Залужного з його дружиною
Фото: Скриншот

Зазначимо, що Олена Залужна народилася 24 липня 1976 року. Згідно з інформацією в мережі, жінка працює у фінансовій сфері. На деяких з опублікованих фотографій пара зображена в подорожі, імовірно, тому що любить оглядати визначні пам'ятки.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року Валерій Залужний сфотографувався з дружиною у своєму кабінеті. Пара одягнена в бордові худі з логотипом ДШВ.

Крім того, 6 листопада 2023 року в мережі опублікували фото на той момент Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з дружиною Оленою. На світлині подружжя позувало на тлі портрета Залужного з написом "Разом переможемо" та українського прапора з написом "Слава ЗСУ".