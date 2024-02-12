"Я этого не поддерживаю": Дзидзьо рассказал, как относится к мобилизации и уклонистам (видео)

Михаил Хома считает, что каждый должен заниматься своим делом. В частности многие деятели шоу-бизнеса с первых дней войны дают благотворительные концерты для военных и собирают деньги на ВСУ.

Украинский певец Дзидзьо (сценический псевдоним Михаила Хомы) считает, что мобилизация в ВСУ не должна быть тотальной и каждый должен быть на своем месте. Об этом он рассказал в интервью журналистке Анне Олицкой.

"Мы не глупое государство, которое может себе позволить так совать людей куда-нибудь. Но сила воли появляется у всех, когда есть разумное руководство", — сказал певец.

Дзидзьо также высказался о том, как относится к тому, что артисты, политики и волонтеры стали "отдельной кастой", которая не воюет. По словам музыканта, артисты и волонтеры делают очень много в тылу для приближения победы.

"Мы каждый день собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым — мы больше трех миллионов долларов собрали по миру. С первых дней, когда было самое страшное, мы ездили к военным, мы выступали в тех залах, которых нет", — сказал певец.

Рассказал Дзидзьо и о своем отношении к тем мужчинам, которые во время войны умудряются уехать за границу и отдыхать там:

"Я этого не поддерживаю. У меня выезд из-за того, что меня приглашают, я еду для того, чтобы привезти деньги стране, чтобы показать и достучаться до сердец, чтобы люди давали деньги", — отметил он.

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Напомним, в начале октября 2023 года победитель конкурса "Танцы со звездами" Женя Кот рассказал, почему не воюет на фронте. Он отметил, что не прячется от мобилизации и не отказывается от защиты нашей страны. Также Женя Кот рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем, из-за которых он является ограниченно пригодным для службы в армии и не может идти воевать.

А 5 октября 2023 года мы писали о том, куда исчез с экранов телевидения главный герой сериала "Виталька" Гарик Бирча. Актер, сразу после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, принял решение защищать Родину.