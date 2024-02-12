Идеальный маникюр: 7 способов быстро отрастить длинные ногти в домашних условиях

Крепкие длинные ногти — мечта каждой женщины. Если хотите отрастить длинные ногти, воспользуйтесь этими способами, чтобы укрепить их и навсегда забыть о наращивании.

Руки чаще всего подвергаются воздействию внешних раздражителей: холод, вода, агрессивные средства для уборки не самым лучшим образом сказываются также и на ногтях, делая их хрупкими и ломкими. Но сочетая правильное питание, увлажнение и тщательный уход за ногтями, вы сможете добиться их быстрого роста даже в домашних условиях. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Питайтесь сбалансировано

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Хорошее питание – основа здоровых ногтей. Убедитесь, что в ваш рацион входят различные витамины и минералы, необходимые для роста ногтей, такие как биотин, витамин Е, железо и цинк. Добавляйте в свой рацион такие продукты, как яйца, орехи, листовую зелень и нежирные белки, чтобы обеспечить ногти питательными веществами, необходимыми для их роста.

Пейте достаточно воды

Гидратация является ключом к общему здоровью, включая здоровье ваших ногтей. Употребление достаточного количества воды помогает предотвратить обезвоживание, которое может привести к ломкости и медленному росту ногтей. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день, чтобы ваши ногти и тело были хорошо увлажнены.

Бережно ухаживайте за ногтями

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Обращайтесь с ногтями бережно, чтобы избежать ломкости и повреждений. Используйте мягкую пилочку для придания формы ногтям и избегайте агрессивной обработки, которая может их ослабить. При обрезке выбирайте мягкую закругленную форму, чтобы снизить риск зацепления и поломки. Кроме того, защищайте свои ногти, надев перчатки во время работы по дому, связанной с водой или агрессивными химикатами.

Добавьте биотин

Согласно обзору, проведенному Журналом лекарств в дерматологии (JDD), прием 2,5 мг биотина в день улучшает общее состояние ногтей и уменьшает их ломкость.

Хотя биотин содержится в различных продуктах, прием добавок с биотином может быть удобным способом обеспечить его достаточное количество. Если вы планируете принимать добавки, сначала проконсультируйтесь со своим семейным врачом.

Регулярное увлажнение

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Как и кожа, ваши ногти нуждаются в регулярном увлажнении. Ежедневно наносите питательное масло для кутикулы или увлажняющий крем для рук, чтобы сохранить ногти увлажненными и предотвратить их сухость и ломкость. Здоровые, увлажненные ногти менее склонны к ломкости и расслаиванию.

Избегайте агрессивных средств для ногтей

Некоторые продукты для ногтей, такие как жидкости для снятия лака на основе ацетона и сильные клеи, могут быть агрессивными для ногтей и препятствовать их росту. Выбирайте более мягкие средства для снятия лака без ацетона и лаки для ногтей, не содержащие вредных химикатов. Позвольте ногтям дышать, периодически очищая их от лака.

По данным журнала косметической дерматологии, регулярное наклеивание искусственных ногтей ослабляет натуральные ногти и повышает их склонность к ломкости.

Регулярный массаж

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Стимулирование кровообращения вокруг ногтей — еще один эффективный способ ускорить их рост. Аккуратно массируйте ногтевые ложа круговыми движениями в течение нескольких минут каждый день. Это не только улучшает приток крови, но и помогает распределять питательные вещества по матриксу ногтя, где формируются новые клетки ногтя.

Включив эти естественные стратегии в свой распорядок дня, вы сможете помочь своим ногтям полностью раскрыть свой потенциал. Помните, что терпение имеет решающее значение, поскольку рост ногтей — это постепенный процесс, и результаты не могут быть мгновенными.

Напомним, 3 способа быстро оздоровить ногти в домашних условиях.

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