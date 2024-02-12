"Мое имя знали все": украинка Елизавета Цилик снялась в фильме, попавшем в ТОП Netflix (видео)

Для актрисы это уже не первая роль: ранее Цилик снялась в фильмах "Гуцулка Ксеня", "Игры для детей старшего возраста", "Носорог", "Навсегда-навсегда".

Украинская актриса Елизавета Цилик сыграла главную роль в мини-сериале "Один день", который стал популярным на платформе Netflix. Об этом Цилик рассказала в своем личном аккаунте в социальной сети Instagram.

"Теплая и любимая моей душе эта история. С самого начала до конца. Сколько человек сделало свой вклад, чтобы этот момент состоялся", — написала актриса, опубликовав короткую нарезку кадров из сериала, который с 9 февраля стал доступен на стриминговом сервисе фильмов.

Елизавета Цилик поблагодарила за работу над кинолентой сразу нескольких людей. Исполнителя главной роли Лео Вудалла — за "идеальное профессиональное партнерство", британского сценариста и режиссера Люка Снеллина — за "приглашение на пробы", а кастинг-директора Ольгу Любарову — за "ивент для украинских актеров в Лондоне".

В интервью "Суспильному" Цилик рассказала, что сначала записала и отправила видео кастинг-директору Рэйчел Шеридан, и почти сразу начала получать письма от нее со словами: "Лизо, твоя самопроба очень хорошая, нам очень понравилась твоя работа". Девушка поначалу все списала на типичную английскую вежливость, но впоследствии украинке дали понять, что их интерес к ней действительно искренний и уникальный.

"Далее я прошла живые пробы с режиссером Люком Снеллином в офисе Spotlight, и он меня принял очень тепло. Дальше меня окончательно утвердили", — добавила Елизавета Цилик.

В британском мини-сериале ей досталась роль официантки.

"Для меня такой опыт был впервые. Далее были примерки по гриму и костюмам, подписание договора — и наконец-то съемочный день. Практически весь день я провела с главным актером Лео Вудаллом. (Еще меня, — ред.) поразило то, что мое имя знали все люди на площадке, насколько они ценят каждого в своей команде", — поделилась с журналистами своими эмоциями актриса.

Что известно о киноленте "Один день"

"Один день" — это британский мини-сериал из 13 эпизодов, снятый в жанре романтической драмы по мотивам книги Дэвида Николса. В основе сюжета — история парня и девушки. Декстер и Эмма познакомились на выпускном вечере. Они проводят вместе один день. Между ними зарождаются романтические отношения, но они решают остаться просто друзьями, ведь каждый собирается идти по жизни своим путем. Эмма мечтает стать писателем, но в первые годы работает официанткой. Декстер, которого не волнуют денежные трудности, начинает карьеру телеведущего. Почти каждый год они встречаются именно 15 июля, но боятся признаться в том, что чувствуют друг к другу симпатию, большую, чем дружеская, либо не говорят вслух.

Сценаристом и продюсером сериала выступила Николь Тейлор, которая раньше работала над кинолентами "Гнездо" (2020), "Дикая Роза" (2018), "Дракула" (2013-2014), "Белая королева" (2013) и др.

Мини-сериал "Один день" по версии Netflix вошел в ТОП-10 самых просматриваемых фильмов и сериалов в Украине и занял в списке второе место по состоянию на 12 февраля. По популярности он уступил только американскому драматическому сериалу "Грисельда".

Напомним, в начале февраля 2021 года мы писали о том, что украинка Куриленко снялась в боевике Netflix, в котором сражается с российским олигархом. По сюжету, главная героиня новой кинокартины применила в мирной жизни все, чему ее обучили в армии.