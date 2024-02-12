Стало известно, почему Кейт Миддлтон долго лежала в больнице

Короля Чарльза III после операции из-за увеличенной простаты выписали через несколько дней. Тем временем его невестка лежала в Лондонской клинике почти две недели.

Стало известно, почему Кейт Миддлтон провела в больнице около двух недель после операции на брюшной полости. Об этом пишет The Irish Times.

Король Чарльз ІІІ, которому примерно в это же время сделали операцию из-за увеличения простаты, пробыл в Лондонской клинике всего несколько дней. Тем временем жена принца Уильяма лежала в больнице около 14 дней, не видя трех своих детей — принцессу Шарлотту, принца Луи и принца Джорджа. Врач Муирис Хьюстон считает, что, возможно, принцесса Уэльская просто хотела дать себе время на выздоровление.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Многодетная мама решила не рассказывать о причине своей операции, которая в итоге потребовала почти двухнедельного пребывания в больнице. Впрочем, представители королевской персоны подчеркнули, что это не связано с онкологией.

По словам экспертов издания, мы живем в эру медицины, когда пребывание в больнице для широкого спектра хирургических вмешательств резко сократилось. Для операции на брюшной полости в большинстве случаев достаточно двух ночей пребывания в больнице.

Таким образом, продолжительность пребывания Кейт Миддлтон является значительным отклонением.

"Возникает вопрос: почему? Мой спекулятивный ответ заключается в том, что это, возможно, было сознательное решение с ее стороны, чтобы дать время на выздоровление", — считает врач.

Лондонская клиника, где лежала Кейт Миддлтон

Реконвалесценция — это постепенное восстановление здоровья после болезни или травмы — "мягкий" процесс восстановления. Когда-то он был устоявшимся процессом медицинской помощи, а теперь в целом стал устаревшим и "потерянным искусством". В то время процесс заживления считался постепенным — пациент, как правило, переходил из места тщательного ухода после медицинского вмешательства к месту выздоровления, где о нем могли заботиться близкие люди.

Шотландский врач общей практики Гэвин Фрэнсис написал книгу "Выздоровление: утраченное искусство выздоровления". По его словам, выздоровление — это отдельный терапевтический процесс, который заслуживает внимания — осознание того, что для восстановления нужно время, что не все можно решить мгновенно с помощью таблетки или высокотехнологичной процедуры. Болезнь, считает врач, "это не просто вопрос биологии, но и вопрос психологии и социологии".

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Гэвин Фрэнсис отмечает, что неспособность выделить время для восстановления может серьезно подорвать способность вернуться к нормальному состоянию здоровья. По словам специалиста, сейчас мы относимся к выздоровлению не столько как к шансу на выздоровление, сколько как к чему-то, с чем нужно быстро покончить.

"Очевидно, я не могу доказать, что длительное пребывание принцессы Кейт в больнице позволило ей выздороветь. Но если это будет способствовать восстановлению внимания врачей и пациентов к искусству выздоровления, ее история окажет всем нам определенную услугу", — отмечает Муирис Хьюстон.

Пока принцесса Уэльская находилась в Лондонской клинике, ее посещал только принц Уильям. Детей супругов к больной не пускали, ведь они могли заразить ее ослабленный организм. К тому же, в этом медицинском учреждении довольно строгие правила в отношении посетителей. Сообщалось, что принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж общались с мамой через видеосвязь.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Она уже вернулась в Виндзор и даже покинула имение на некоторое время, чтобы с мужем и наследниками посетить больного британского монарха.

Друзья Кэтрин накануне рассказали, как она сейчас себя чувствует.

"Кэтрин выздоравливает. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет спокойно отдохнуть в Норфолке, пока дети выпустят пар с Уильямом", — отмечал источник, близкий к королевской семье.

Напомним, Кейт Миддлтон посетила короля Чарльза ІІІ, которому диагностировали рак.

Также Фокус писал о медсестрах, которые ухаживали за принцессой Уэльской.