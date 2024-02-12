Звездная премьера документальной ленты "Длинные сутки" Алана Бадоева в Киеве (фоторепортаж)

24 февраля в Украине исполняется два года с начала полномасштабного вторжения в Украину. Именно в этот день в этом году украинцам презентуют документальный фильм "Долгие сутки".

Документальный фильм "Долгие сутки", который уже скоро покажут на телевидении, презентовали в столице. Событие состоялось в пятницу, 9 февраля. На премьере побывал журналист Фокуса.

Анна Тринчер, Никита Добринин, Алан Бадоев, Оля Полякова, Михаил Ясинский, Маша Полякова

Фильм снят по режиссуре Алана Бадоева в сотрудничестве с каналом 1+1 — это хроника событий в Украине после 24 февраля 2022 года (день начала полномасштабной войны в Украине). В сюжете ленты реальные истории людей снятые на их телефоны в условиях первых дней войны. Фактически сценарий фильма "Долгие сутки" написали сами украинцы, ведь каждый желающий мог присоединиться к процессу со своей историей, а Алан Бадоева стал тем человеком, который лаконично соединил каждую из этих историй в одно целое.

Дмитрий Гордон, Наталья Могилевская

Группа Tvorchi, Евгений Филатов

Кроме исторической миссии режиссер фильма заложил в основу ленты возможность собрать как можно больше финансовой поддержки на нужд реабилитации военнослужащих ВСУ, которые с первых дней войны и до сих пор защищают государство.

Оля Полякова с дочерью Машей

На масштабное событие были приглашены звезды украинского шоу-бизнеса, которые пришли поддержать режиссера. Всего среди присутствующих было около 400 звездных гостей.

На премьере Алан Бадоев заявил, что его лента в первую очередь не о войне, а о людях и их трансформации, которая сделала всех украинцев такими как они есть сегодня — едиными. Кроме историй обычных украинцев в фильме показаны и реальные бои защитников, которые проходили на территории Украины.

Melovin

Стоит отметить, что фильм "Долгие сутки" — это мощный украинский проект, который планируют представить на мировой арене.

Алан Бадоев Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Анна Тринчер Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Джерри Хейл Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Алан Бадоев с отцом

Герман Ненов Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Алексей Гончаренко Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Вадим Лисица Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Оля Полякова Фото: Пресс-служба Алана Бадоева

Алексей Прищепа

Лилия Пустовит

Даша Квиткова

Ольга Навроцкая

Напомним, ранее мы писали, что песня Макса Барских стала саундтреком к фильму Алана Бадоева.