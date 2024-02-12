"Самая лучшая в мире": Джамала поздравила маму с юбилеем и показала раритетное фото с ней

Певица отметила, что мама научила ее самым важным и мудрым вещам, а также всегда верила и поддерживала. Джамала добавила, что для нее мама всегда будет 25-летней.

Певица Джамала трогательно поздравила свою маму Галину с днем рождения и опубликовала редкое фото с родным человеком. Об этом артистка сообщила в социальной сети Instagram.

Для публикации Джамала выбрала снимок, на котором ей само 14 лет. Тогда она с мамой впервые приехала в Киев и посетила популярный в то время ресторан быстрого питания "Макдональдс".

"Моя самая-самая-лучшая в мире мамочка. Сегодня у тебя юбилей. Для меня тебе всегда 25", — подписала певица опубликованное фото.

Она добавила, что мама научила ее самым важным и мудрым вещам, а также всегда верила и поддерживала в самые важные моменты. Джамала написала, что рядом с мамой всегда чувствует себя легко и спокойно.

Джамала вместе с мамой Галиной Тумасовой в Киеве Фото: Джамала/ Instagram

Галина Тумасова (Тумасян) – мать певицы, армянка. В свое время бабушка и дедушка Галины вынуждены были уехать из Карабаха, откуда они родом, в Среднюю Азию, потому что их семью раскулачили. На тот момент Галининому отцу Михаилу было всего пять лет. Сама Галина родилась в Кыргызстане и стала седьмым ребенком в семье. К тому времени ее бабушке было уже сорок пять лет, а дедушке — шестьдесят пять.

Алим Джамаладинов всегда хотел вернуться на родину своих предков в село Кючук-Озен в Крыму. Но в 1980-е годы депортированным крымским татарам было запрещено возвращаться в Крым, а покупать недвижимость — и подавно. Тогда родители певицы решили развестись. Джамала с отцом и старшей сестрой Эвелиной жила в Мелитополе, что в Запорожской области, а мать снимала комнату в селе Малореченское и преподавала в музыкальной школе. За четыре года ей удалось приобрести дом, в который и переехала ее семья, а впоследствии и вся семья Джамаладиновых.

Напомним, в начале августа 2023 года Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения. Музыкант показал семейное видео с возлюбленной и двумя их сыновьями.

А в январе 2023 года Белла Хадид трогательно поздравила маму с днем рождения. Американская телеведущая голландского происхождения и бывшая модель Иоланда Хадид в тот год отметила свое 59-летие.