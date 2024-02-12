Ирина Кудашова рассекретила, будет ли продолжение сериала "Школа"

Школа — это украинский телесериал, который был выпущен в 2018 году. Он рассказывает историю учеников и учителей одной из столичных школ. Сериал получил большую популярность среди зрителей благодаря интересным сюжетам, которые охватывают различные темы, такие как дружба, любовь, конфликты и обучение.

24-летняя актриса и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова рассекретила, будут ли продолжены съемки известного молодежного сериала. Об этом она рассказала на канале Глостер ФМ.

"Школа" стал одним из самых успешных украинских телесериалов и имел 3 сезона. Последние завершающий сезон был представлен зрителям канала 1+1 в 2019 году.

Ирина Кудашова сыграла одну из главных ролей в сериале. Там она была девочкой подростком, по имени Ника.

Конечно история подростков из сериала засела в памяти зрителей, которые до сих пор не теряют надежду подавить продолжение. Ирина Кудрашова призналась, что продолжение "Школы" действительно планировалось, но из-за событий в стране, все отменилось.

04:44 будет ли заключительный сезон "Школы"

"Пока что нет. Планировался, хотели делать, но началась война и сейчас очень трудно что-то планировать, потому что очень много актеров, они находятся в разных странах",- сказала актриса.

Кудашова призналась, что это был ее первый опыт на съемочной площадке. Проект был малобюджетным, поэтому актерам пришлось изрядно потерпеть во время съемок.

Сама же Ирина на съемках одного из сезонов заболела. Девушка потеряла голос, ей даже вызвали скорую на съемочную площадку, чтобы ей вкололи какие-то лекарства, которые позволят доснять сцены. Несмотря на болезнь и проблемы с голосом режиссеры ленты дали актрисе только один день на лечение. Однако, даже несмотря на самые комфортные условия на съемках актриса призналась, согласилась бы на съемки в продолжении сериала.

"Я да. Для меня это, несмотря на все сложности во время проекта, для меня это очень теплый и классный проект, который бы я хотела повторить. Я его очень люблю", — резюмировала Кудашова.

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