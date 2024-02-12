MamaRika в день годовщины брака вспомнила сказочную свадьбу в Таиланде (видео, фото)
Пара в браке всего и 4 года, однако их отношения длятся гораздо дольше. Супруги воспитывают общего сына Давида.
Певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия, и ее муж, шоумен Сергей Середа 12-го февраля отмечают 4-ю годовщину свадьбы. По случаю этого пара вспомнила, какой она была и опубликовала видео события на своей странице в Instagram.
Как известно, влюбленные женились в Таиланде.
Поклонники теплыми словами поздравили супругов в комментариях: "Красивая пара, на вас приятно смотреть, Вы действительно друг для друга", "Наши поздравления!", "Счастья, здоровья, любви желаем вашей семье!", "Две половинки одной душ.️ Безграничного счастья и продолжения любви в доченьке", "Поздравляю! Вы прекрасны! Безграничной любви", "Вы невероятные, любви вам безграничной и мирного неба".
Кстати, пара в браке хоть всего и 4 года, однако их отношения длятся гораздо дольше. Супруги воспитывают общего сына Давида. Мальчик родился в августе в 2021 году.
Кто такая MamaRika
Анастасия Александровна Кочетова (в браке Середа), известная как MamaRika, в 2008-2015 годах как Эрика — украинская певица, родилась 13 апреля 1989 году в городе Червоноград, Львовской области. Окончила факультет иностранных языков Львовского национального университета имени Ивана Франко, специальность — переводчик (английский язык).
В ноябре 2015 года сменила псевдоним на "MamaRika". Она более 40 раз снималась для обложек журналов. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала "Viva!".
Ранее Фокус сообщал, что MamaRika хочет усыновить ребенка после войны. Из-за вторжения России в Украину планы артистки не изменились, но временно были поставлены на паузу из-за того, что процедура усыновления в нашей стране приостановлена.