"Мы уверены, что будем хорошими родителям". MamaRika хочет усыновить ребенка после войны

Прошлым летом певица родила сына Давида.

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33-летняя украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под псевдонимом MamaRika, еще до войны вместе с супругом Сергеем Середой хотела взять на воспитание ребенка. Из-за вторжения России в Украину планы артистки не изменились, но временно были поставлены на паузу из-за того, что процедура усыновления в нашей стране приостановлена. Пока на территории Украины действует военное положение, можно стать только временными опекунами ребенка. Но Кочетова такой вариант не рассматривает, так как хочет, чтобы малыш, которого они полюбят, остался в их семье насовсем. Об этом певица рассказала в интервью Славе Демину

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По словам MamaRika, они с мужем хотят помочь как минимум одному ребенку.

"Мы уверены, что будем хорошими родителями и будем любить очень сильно, отдавать себя полностью. Не имеет значения, какое у ребенка прошлое", – поделилась MamaRika с ведущим.

Пока супруги не решили, возьмут они малыша из приюта или усыновят того, чьи родители погибли во время войны. По словам артистки, что главное — "стать Вселенной для ребенка", которого они возьмут в семью.

Сейчас певица вместе с девятимесячным сыном Давидом живет в Черновцах. Туда они вернулись из Польши куда эвакуировались после начала полномасштабной войны в Украине. По словам артистки, она не смогла долго жить в разлуке с любимым супругом, поэтому вернулась в родную страну.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Юрий Горбунов и его супруга Катя Осадчая тоже размышляли на тему усыновления после войны. По словам шоумена, они хотели бы взять в семью малыша, потерявшего родителей из-за войны. При этом телеведущая добавила, что усыновление — это большая ответственность, и прежде чем решить на подобный шаг, нужно взвесить все "за" и против. К подобному вопросу нужно подойти крайне серьезно, предварительно пройдя психологические курсы и пообщавшись с родителями, у которых есть аналогичный опыт, только после этого стоит принимать окончательное решение.