"Ми впевнені, що будемо хорошими батьками". MamaRika хоче усиновити дитину після війни

Минулого літа співачка народила сина Давида.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

33-річна українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під псевдонімом MamaRika, ще до війни разом із чоловіком Сергієм Середою хотіла взяти на виховання дитину. Через вторгнення Росії в Україну плани артистки не змінилися, але тимчасово були поставлені на паузу через те, що процедуру усиновлення в нашій країні призупинено. Поки на території України діє воєнний стан, можна стати лише тимчасовими опікунами дитини. Але Кочетова такий варіант не розглядає, тому що хоче, щоб малюк, якого вони полюблять, залишився в їхній сім'ї назавжди. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За словами MamaRika, вони з чоловіком хочуть допомогти як мінімум одній дитині.

"Ми впевнені, що будемо хорошими батьками та любитимемо дуже сильно, віддаватимемо себе повністю. Не має значення, яке в дитини минуле", — поділилася MamaRika з ведучим.

Поки подружжя не вирішило, візьмуть вони малюка з притулку чи усиновлять того, чиї батьки загинули під час війни. За словами артистки, що головне — "стати Всесвітом для дитини", яку вони візьмуть у сім'ю.

Наразі співачка разом із дев'ятимісячним сином Давидом живе в Чернівцях. Туди вони повернулися з Польщі, куди евакуювалися після початку повномасштабної війни в Україні. За словами артистки, вона не змогла довго жити в розлуці з коханим чоловіком, тому повернулася в рідну країну.

Раніше Фокус розповідав про те, що Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча теж розмірковували на тему усиновлення після війни. За словами шоумена, вони хотіли б взяти в сім'ю малюка, який утратив батьків через війну. При цьому телеведуча додала, що усиновлення — це велика відповідальність, і перш ніж вирішити такий крок, потрібно зважити всі "за" та "проти". До подібного питання потрібно підійти вкрай серйозно, попередньо пройшовши психологічні курси та поспілкувавшись із батьками, які мають аналогічний досвід, тільки після цього варто приймати остаточне рішення.