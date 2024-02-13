Без нижнего белья: Бьянка Цензори появилась на вечеринке в очень откровенном образе (видео)

Бьянка Цензори продолжает поднимать градус и появляется во все более смелых образах на публике. Несмотря на тревогу поклонников, сама девушка выглядит вполне довольной жизнью.

29-летняя жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори продолжает эпатировать публику нарядами, которые едва закрывают ее тело. На вечеринку после Супербоула она снова отличилась мегаоткровенным нарядом. Она появилась на мероприятии в плохо сидящем боди на голое тело, которое больше напоминало два треугольника на бретельках. Видео со своей женой Канье поделился в Instagram.

Девушка то и дело поправляла его, чтобы грудь не выскользнула наружу. Под боди у нее не было даже намека на нижнее белье.

Ее локоны были зачесаны назад, а образ завершал легкий макияж.

В отличие от жены Канье оделся с ног до головы в черную кожаную куртку и глянцевые кожаные брюки, а его лицо скрывала маска с белым распятьем от Alexander McQueen

На вечеринке присутствовали бывшая жена Уэста Ким Кардашьян, а также певица Тейлор Свифт, которая поссорилась с ним из-за трека "Famous" еще в 2016 году. Дело в том, что в видеоклипе на песню обнаженная Тейлор изображена рядом с Канье в постели с вместе с другими знаменитостями, в том числе и с Ким.

В "Famous" Канье прочитал рэп: "Для всех моих н**геров с юга, которые знают меня лучше всех, я чувствую, что мы с Тейлор все еще можем заняться сексом/ Почему? Я сделал эту с*ку знаменитой".

В свое оправдание Уэст заявил, что загодя разговаривал с Тейлор по поводу текста. Однако Свифт продолжила обвинять рэпера во лжи и даже обозвала его и его бывшую жену "мусором".

Совсем недавно Канье набросился на журналистку, которая поинтересовалась у него, почему тот подавляет волю своей жены и чересчур контролирует ее. Кроме того, многие поклонники Бьянки обвиняют музыканта, что он продолжает унижать девушку, публикуя ее почти обнаженные фото у себя в соцсети. Подобные обвинения и претензии невероятно злят рэпера. По его словам, только ему решать, какие фото он имеет право публиковать у себя на странице, а также заявил, что подобное делает его счастливым.

Канье заявил, что откровенные фото жены в соцсети делают его счастливым

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст показал свои титановые зубы в видеоклипе, где снялась его 10-летняя дочь Норт.