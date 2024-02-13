Филипп Киркоров отправился в оккупированную Горловку выступать перед российскими военными

После участия в "почти голой вечеринке" у певца начались проблемы с налогами. Ранее Дима Билан также ездил в так называемую "ДНР".

Народный артист России Филипп Киркоров прибыл в так называемую "ДНР". Точный план артиста не известен, как сообщили российские СМИ, по соображениям безопасности. Ранее оккупированную Донецкую область посетил Дима Билан. У обоих артистов начались проблемы после участия в "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой. Об этом пишет Life.

Филипп Киркоров прилетел в Донецкую область утром 13 февраля.

Он уже успел выступить в городской больнице в Горловке. Видео опубликовал телеканал RT. Артист спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки раненым российским военным, а также компьютеры, принтеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трем военным.

"У меня есть моя страна, моя родина. Я уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, дети, Бедрос — папа мой. Для меня очень важно ощущение тыла, которое даете вы", — заявил Киркоров.

Ранее так называемую "ДНР" посетил Дима Билан, еще один участник скандальной "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Он взял из приюта кота Шахтера, передал приюту для бездомных три миллиона рублей и оплатил протез для жительницы Донецка.

Последствия "почти голой вечеринки" для Филиппа Киркорова

Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом "almost naked" прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия. У многих селебрити, которые на ней присутствовали, начались проблемы: их стали "отменять". Помимо Киркорова, мероприятие посетили Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Один из ее участников — рэпер Vacio (Николай Васильев) — был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Теперь его призвали в ВС РФ.

Филиппа Киркорова в спешном порядке вырезали из новогодних фильмов и программ, отменили его концерты. Он извинился публично и пытался оправдаться перед пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым лично, заявив, что "зашел в не ту дверь".

Филипп Киркоров на "почти голой вечеринке" Фото: КоммерсантЪ

"Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества ", — сказал певец.

Но это не помогло. Официальный сайт певца Филиппа Киркорова был заблокирован, а Мировой суд в Москве взыскал с певца почти 8 миллионов рублей налоговой задолженности.

Он улетел в США и Дубай, но в итоге вернулся. Сложившуюся ситуацию певец не комментировал, хотя в итоге он оказался в неофициальном списке артистов, чьи концерты запрещены в РФ.