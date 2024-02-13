Большая премьера байопика "Боб Марли: One Love" в Киеве (фоторепортаж)

С 14 февраля в украинских кинотеатрах стартует показ биографического фильма о музыкальном феномене родом с Ямайки, покорившем стадионы европейских столиц, крупнеших городов США, а потом и всего мира. Короткая жизнь Боба Марли до сих пор вдохновляет миллионы.

Накануне в кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver прошел премьерный показ байопика "Боб Марли: One Love"! Первыми оценить фильм пришли украинские селебритиз, блогеры и журналисты. Фокус побывал на премьерном событии.

Макс Гордеев

Яркая история, прославляющая жизнь и музыку иконы, вдохновлявшая целые поколения своими посланиями любви и единства. Впервые на большом экране откройте для себя увлекательную историю Боба Марли о взлетах и ​​падениях, связанных с его революционной музыкой.

Таня Карикова

Коля Матросов

Шалена

Анатолий Анатолич

Богдан Рубан

Ранее Фокус писал о премьерном показе фильма Алана Бадоева "Долгие сутки".