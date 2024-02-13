"Свидание вслепую": Робби Уильямс не думал, что брак с Айдой Филд продлится долго (фото)

Робби Уильямс и его жена женаты уже много лет, у них четверо детей. Бывший вокалист Take That встретил Айду Филд в 2006 году, а поженились они в 2010 году.

Британский певец и автор песен Робби Уильямс признался, что "не стал бы вкладывать деньги" в то, что он сможет прожить с женой Айдой Филд 18 лет. Бывший певец Take That рассказал о своем браке с актрисой Айдой, сообщает Еxpress.

На вопрос журналиста, как они впервые встретились, Робби ответил: "Свидание вслепую. Да. Хотя такие вещи обычно не работают, но нашему браку скоро исполнится 18 лет".

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У пары четверо детей: Тедди, Чарли, Коко и Бо. Также во время интервью Робби признался, что у него есть три семейных дома в Лондоне, Лос-Анджелесе и Швейцарии, Их содержание обходится ему "слишком дорого".

"Он слишком большой и слишком дорогой. Это похоже на благословенные возможности", — сказал Робби.

В их доме в Лос-Анджелесе сейчас живут восемь собак, которых семья видит только тогда, когда находится в Америке. Еще в Лондоне есть две собаки. Они, по словам певца оказывают эмоциональную поддержку всем членам семьи.

В Великобритании Робби живет недалеко от Холланд-парка в западном Лондоне в особняке, стоимость которого оценивается в 17,5 миллионов фунтов стерлингов.

В Швейцарии у него есть роскошный особняк, также известный как Woodland House, в котором имеется около 47 комнат и стоит он ошеломляющие 24 миллиона фунтов стерлингов.

Во время пандемии он вместе с женой Айдой купил свой третий дом недалеко от Цюриха. Ранее у него была недвижимость в Беверли-Хиллз, которую он продал музыканту DJ Khaled.

Что известно о Робби Уильямсе

Роберт Питер (Робби) Уильямс — британский певец, автор песен и актер, бывший участник группы Take That. Родился 13 февраля 1974 года в Сток-он-Трент, Англия. За характерный "бархатный" тембр голоса и манеру исполнения Элтон Джон назвал Уильямса "Фрэнком Синатрой XXI века".

Мировые продажи альбомов по состоянию на 2022 год превышают 75 миллионов, а синглов — более 18 миллионов. В одной только Великобритании продано около 20,2 млн дисков. За плечами Робби 14 альбомов и сборников и множество наград. На 2016 год состояние Уильямса насчитывало 200 млн долларов.

С американской актрисой Айдой Филд Робби поженились 7 августа 2010 года. У пары четверо детей: в 2012 году родилась дочь Теодора Роуз Уильямс, в 2014 году — сын Чарлтон, в 2018 году — дочь Колетт, в 2020 году — сын Бо Бенидикт Энтовен Уильям.

Известно, что Робби лечился в реабилитационном центре от пристрастия к лекарственным препаратам и энергетика. В свое время певец признался, что до сих пор страдает от постоянного чувства тревоги и депрессий.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что на концерте Робби Уильямса умерла фанатка. Это не первый случай сметри фанатов на концерте звезд с мировым именем.