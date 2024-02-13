Дакота Джонсон и Сидни Суини в эффектных платьях появились на премьере "Мадам Паутины"

Обе актрисы выбрали наряды с "паучьими" акцентами, чтобы напомнить о названии фильма. Дакота появилась в платье из серебристой сетки.

Дакота Джонсон произвела фурор на премьере фильма "Мадам Паутина" в Лос-Анджелесе, появившись на красной дорожке в очень пикантном ансамбле вместе со своей потрясающей партнершей по фильму Сидни Суини. Обе актрисы выбрали платья с паутинными акцентами, подчеркивая название фильма. Ранее Дакота уже представляла свою новую картину в Бразилии и блистала в наряде с паутинкой из сверкающих нитей. Об этом пишет PEOPLE.

Платье Дакоты Джонсон без рукавов на тонких бретелях сверкало бриллиантами и имело глубокий вырез. Свой образ Дакота дополнила большим бриллиантовым кулоном и черными туфлями на шпильке.

Дакота Джонсон на премьере "Мадам Паутины" Фото: Getty Images

Сидни Суини предпочла платье телесного цвета со стилизованной паутиной.

В новом супергеройском фильме Sony Marvel Дакота Джонсон играет Кассандру Уэбб, фельдшера из Нью-Йорка, которая "развивает способность видеть будущее и понимает, что может использовать это понимание, чтобы изменить его", согласно официальному синопсису. "Вынужденная противостоять откровениям о своем прошлом, она встречается с тремя молодыми женщинами, которых ждет могущественная судьба — если они все смогут пережить смертельное настоящее", — сказано также в описании.

Дакота Джонсон и Сидни Суини на премьере "Мадам Паутины" Фото: Getty Images

Эти три женщины (обладающие способностями паука) — это Джулия Корнуэлл в исполнении Суини, Мэтти Франклин в исполнении Селесты О'Коннор и Аня Коразон (Изабелла Монер), в будущем могут стать Женщинами-пауками и должны помешать злодею Иезекиилю Симсу (Тахар Рахим) творить зло.

Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Дакота Джонсон недавно рассказала о персонаже в интервью L'Officiel.

"Мне было интересно, что суперсила главной героини — это ее разум, и что она женщина. Это то, что я действительно могу отстоять. Для меня это очень реально, это действительно мощно и сексуально. Этот фильм — действительно невероятная отправная точка для Marvel, потому что иногда удивительно видеть, как другие вселенные и галактики творят нереальные вещи в нереальном месте. Это может быть действительно интересным", — призналась Дакота.

"Мадам Паутина" режиссера С. Дж. Кларксона выйдет в кинотеатрах 14 февраля, как раз ко Дню святого Валентина. И станет одной из главных премьер этого месяца. Ранее Фокус писал о том, какие еще фильмы можно будет посмотреть в феврале.