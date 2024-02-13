Модные платья на каждый день — трендовые варианты 2024 года

Коко Шанель говорила, что каждая женщина должна иметь черное платье в гардеробе. И в ее словах есть истина, но к этому маленькому черному платью всегда стоит добавлять, что-то разноцветного и интересного.

Конечно не все женщины любят носить платья, однако, как ни крути, а именно этот вариант одежды отличает женщину от мужчины, подчеркивает ее особенность, хрупкость и красоту. Именно поэтому Фокус подготовил подборку вариантов трендовых платьев, которые также спокойно можно приобрести себе в гардероб в 2024 году.

Твидовое платье

Твидовые платья являются одним из главных трендов в моде последних сезонов. Этот материал, изготовленный из тонкой шерсти или искусственных волокон, имеет текстурный вид и элегантную структуру. Твидовые платья могут быть в разных стилях и фасонах, позволяя создать как классический, так и модный образ.

Они популярны благодаря своей универсальности и возможности комбинировать их с различными аксессуарами, обувью и верхней одеждой. Также, твидовые платья часто украшают декоративными деталями, которые добавляют им оригинальности.

Эти платья подходят как для офисного стиля, так и для вечернего варианта. Они выглядят элегантно и женственно, придавая образу утонченности и шарма. Также, твидовый материал является весьма прочным и долговечным, что делает его идеальным для одежды на длительное время.

Корсетные платья

Корсетные платья также являются трендом в моде. Они подчеркивают женственные формы и создают эффектный силуэт. Корсеты могут быть вшиты непосредственно в платье, или же могут быть отдельным элементом, который используется для комбинирования с другими одеждой. Они придают стройности фигуре и добавляют нотку изысканности к образу. Корсетные платья могут иметь разнообразный дизайн, включая различные вышивки, кружево, аппликации и другие детали.

Платья в цветочный принт

Цветочный принт на платьях — это тренд, который набирает популярность во всем мире. Цветочные узоры добавляют женственности и романтики к наряду, создавая свежий и яркий образ.

Мини-платье

Мини-платье уже длительное время является популярным трендом в модной индустрии. Эти компактные платья, как правило, заканчиваются до колена или даже выше, показывая длину ног. Они могут иметь различные крои, включая приталенный, прямой, расклешенный или футлярный.

Мини-платья могут быть выполнены в различных стилях и тканях, от элегантных вечерних платьев до кэжуал-вариантов для повседневной носки. Они добавляют сексуальности и молодежности образу, в зависимости от способа их ношения и комбинирования с другими элементами гардероба.

Одна из ключевых черт мини-платья — оно помогает показать пропорцию ног, создавая впечатление длины и элегантности. В общем, мини-платье является модным трендом, который продолжает эволюционировать, предлагая различные стили, ткани и комбинации.

Платье-вышиванка

Платье-вышиванка является модным трендом в современной моде. Это уникальное сочетание традиционной украинской вышивки с современными модными трендами. Платье-вышиванка имеет вышивку на ткани, часто геометрические или растительные мотивы, что делает его неповторимым. Оно может иметь различные силуэты, длину и стиль, что позволяет выбрать подходящую модель для любого типа фигуры и события. Платье-вышиванка стало популярным как национальный символ, а также из-за своего стильного вида. Этот тренд можно увидеть на подиумах, в уличной моде и социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали, что Дакота Джонсон появилась на публике в платье-паутине . Кроме этого, Фокус писал о конфузе на красной дорожке: платье Крисси Тейген расстегнулось перед фотографами.