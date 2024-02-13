Цветы, оборки и романтичные силуэты: в Нью-Йорке прошел показ Carolina Herrera

Уэс Гордон, креативный директор бренда, процитировал наряды прошлого. И создал восхитительно женственную коллекцию.

В рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел показ Carolina Herrera. И Уэс Гордон дал понять, что в этом сезоне он хочет, чтобы архитектура дизайна говорила сама за себя. В Instagram он заявил, что "постоянно стремится к высоте элегантности и высоте мастерства", пообещав, что силуэты будут "обтекаемыми, точными и чистыми". При этом Гордон создал впечатляющую, но изысканную коллекцию, сентиментальную и цитирующую наряды, созданные самой Каролиной. Об этом пишет Independent.

Каролина Эррера, виртуоз бальных платьев, выпускных рукавов и белых рубашек, с 1980 года находится на пике гала-кутюр и моды первых леди. По этой причине женщины, предпочитающие классические остроконечные туфли и идеальные красные губы, был основным продуктом лейбла Herrera более 40 лет. С тех пор, как Уэс Гордон взял бразды правления в свои руки в 2018 году, ему удалось придать импульс будущему бренда, одновременно балансируя с прошлым.

Показ Carolina Herrera Осень/Зима 2024/25

Сегодня, с видом на Манхэттен, на высоте примерно 41 этажа, он продемонстрировал свою форму царственной сдержанности через коллекцию изящно выполненных гламурных вещей. Модели, среди которых была Ирина Шейк, дефилировали перед селебрити, среди которых были такие иконы стиля, как Деми Мур, Анна Винтур и Дайан Крюгер.

Образы включали черные свободные платья с фестонами и изящные костюмы с юбкой в ​​клетку. В то время, как роскошные наряды для красной дорожки украшали золотая и серебряная паутина, а пышные кукольные платья украшал романтичный цветочный принт.

Показ Carolina Herrera Осень/Зима 2024/25

"Принты этого сезона были основаны на найденной мной картине гуашью 19-го века с изображением розового пиона. Я изобразил его на шифоне в довольно маленьком масштабе, а затем сделал крупнее для бальных юбок", — рассказал Гордон.

Это не значит, что не было драматичных деталей – пышные рукава и оборки. Новая коллекция была эволюцией классических нарядов, созданных самой Каролиной.

Показ Carolina Herrera Осень/Зима 2024/25

И конечно на подиуме были представлены образы с классической белой рубашкой, которую Каролина всегда считала основой элегантного гардероба.

Модели продемонстрировали один из классических образов из 1980-х: белую рубашку, заправленную в пышную бальную юбку.

Показ Carolina Herrera Осень/Зима 2024/25

Как и во всем, что создает Уэс Гордон, ключевое значение имеет вневременность. Хотя каждое произведение можно отметить архивными ссылками, их выбор и возрождение на этот раз призваны отдать дань уважения дискурсу женщин, находящихся у власти, — так же, как это делала Эррера во время своей блестящей карьеры.

После показа Дайан Крюгер отметила, что всегда была фанаткой бренда. Актриса сказала, что всегда ценила "настоящую американскую моду" Эрреры и назвала одежду "очень удобной для носки".

Кто такая Каролина Эррера

Каролина родилась в Каракасе в 1939 году и была второй из четырех дочерей в семье. Ее отец был летчиком, служил в правительстве Каракаса и в министерстве иностранных дел Венесуэлы. Каролина и ее сестры с юности вращались в мире моды. Свой первый модный показ Balenciaga Каролина посетила в 13 лет, а в 15 надела первое дизайнерское платье от Lanvin.

Каролина Эррера на показе вместе с дочкой Каролиной Адрианой Фото: Getty Images

В девятнадцать лет Каролина вышла замуж за Гуьермо Беренс-Телло, которому родила двух дочерей, а к двадцати пяти развелась и переехала обратно к родителям. Она устроилась работать в бутик модной одежды Alfa — представителем Emilio Pucci.

Четыре года спустя она вышла замуж во второй раз — за Рейналдо Эрреру Гевару — в желтом мини-платье собственного дизайна. А в 1972 году Каролина уже появлялась в списках самых стильных знаменитостей.

Когда Каролине было 41 год, она вместе с семьей переехала в Нью-Йорк. И создала свою первую коллекцию из 24 платьев. В 1986 году Каролина Эррера сшила свадебное платье для Кэролайн Кеннеди. А еще через два года — представила свадебную линейку и свой первый парфюм.

Сейчас наряды от Эрреры предпочитают такие звезды, как Рене Зельвегер, Мэрил Стрип, Эми Адамс и другие. В 2004 году главный редактор американского Vogue Анна Винтур назвала Каролину Эрреру "изобретательницей эликсира вечной элегантности".

При этом у Каролины нет профессионального образования в сфере моды. Она самоучка.

Напомним, ранее на Неделе моды в Париже прошел показ Maison Margiela, который посетили Ким Кардашьян с матерью и сестрой Кайли.