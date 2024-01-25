Рваные платья и дыры: Victor&Rolf показали новую коллекцию в Париже

Дуэт дизайнеров исследует безграничные возможности одежды. И свою новую коллекцию они назвали "Руки-ножницы".

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В рамках Недели моды в Париже прошел показ коллекции Victor & Rolf Couture Spring 2024. Показ организовали в Новой Сорбонне 24 января 2024 года в Париже, Франция. Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, создатели Виктора и Рольфа, породившие множество вирусных мемов , всегда могут привнести немного юмора в Неделю высокой моды. На Неделю моды в Париж уже съехались селебрити со всего мира. И Дженнифер Лопес среди них. Об этом пишет Grazia.

Мы все уже знаем, что Виктор Хорстинг и Рольф Снорен обладают чувством юмора, которое всегда находит отражение в их коллекциях посредством остроумной темы или радикального эксперимента, которые всегда привлекают внимание. Кто-то может назвать это трюками, но получаемая в результате одежда больше похожа на хорошо продуманное произведение искусства, чем на банальный предмет одежды.

Показ Victor&Rolf

В своей последней коллекции дуэт из Нидерландов снова обратился к абсурду, представив коллекцию, полностью черную, но полную легкости.

Показ Victor&Rolf

Играя на противоречиях нерешительности, когда нас часто тянет к крайностям выбора, кутюрный показ Виктора и Рольфа весна/лето 2024 под названием "Виктор и Рольф руки-ножницы" состоял из семи "безупречных кутюрных нарядов", которые затем последовательно превращали в лохмотья, украшая дырами и вырезами.

Показ Victor&Rolf

В заявлении говорится, что дизайнеры "исследовали творческие возможности портновских ножниц, когда они спонтанно используются для экспериментов с декоративным кроем. От крошечных дырок в стиле Роршаха до бального платья, разрезанного пополам: дыры и порезы контролируются и направляются, но также образуют примеры организованного хаоса".

Показ Victor&Rolf

Результатом стали полуразрезанные лифы, беспорядочно разрезанные тюлевые юбки, оторванные большие куски ткани и обнаженные слои. Хотя "испортить" одежду может показаться легкой работой, зрители не упустили из виду мастерство изготовления оригинальных нарядов.

Показ Victor&Rolf Фото: Getty Images

Напомним, ранее в Париже уже прошел показ Dior, который посетили Рианна, Аня Тейлор-Джой и многие другие.

А дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, Дева Кассель, впервые появилась на этом модном событии в компании своего бойфренда.