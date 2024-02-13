Эксперт дала 5 советов по стилю и рассказала, как королева Камилла использует модные приемы

Стилист отметила, что самый важный предмет гардероба, независимо от вашего статуса или роли в жизни — это ваша уверенность.

В своей еженедельной колонке модный тренер Feel Good и знаменитый стилист Миранда Холдер дала пять советов по стилю, которым мы можем поучиться у королевы Камиллы, сообщает Express.

Советы по стилю от Миранды Холдер:

1. Закажите одежду по индивидуальному пошиву.

Независимо от того, выберете ли вы платье с резким вырезом или выйдете в полном костюме, пошив одежды означает непринужденную элегантность, поэтому Камилла предпочитает именно это. Более четкий силуэт — это всегда мудрый модный шаг, улучшающий все формы тела, особенно по мере того, как мы стареем и наше тело становится круглее. Пошив одежды подходит для элегантных мероприятий и, конечно же, для офиса, но добавление структурированных деталей или даже скромных подплечников в ваш повседневный гардероб создает современный образ, и вы будете чувствовать себя готовым ко всему.

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2. Радость аксессуаров.

Королева любит свои аксессуары – и не зря! Они не только добавляют изюминку образу, создавая ощущение завершенности, но и при умелом использовании могут стать лучшим другом вашей фигуры. Попробуйте эффектное ожерелье в стиле Камиллы, надетое высоко на область декольте, чтобы сбалансировать пропорции тела, несколько роскошных сережек, чтобы удлинить шею или легкомысленную шляпу просто для удовольствия, которая также сделает вас выше. Не забывайте, что удачно расположенная брошь может придать нотку продуманной индивидуальности даже самому простому пиджаку.

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3. Будьте любителем цвета.

Члены королевской семьи избегают бежевого цвета и вам следует делать также! Почему бы не отказаться от нейтральных тонов и не последовать "красочным стопам" ее Величества и выбирать более яркие тона.

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Камилла выглядит особенно сияющей в своих любимых голубых тонах и пастельных оттенках. Понимание своих лучших оттенков не только отнимет у вас годы и подчеркнет ваши глаза, но и поднимет настроение вам и всем остальным!

4. Знайте пропорции своего тела.

Проще говоря, это соответствие размера вашей одежды размеру вашего тела. Например, чем больше у вас кости запястья, тем больше должны быть ваши часы, и наоборот. Имея статную фигуру, Камилла может сочетать более смелые, более крупные аксессуары или детали в одежде.

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5. Получайте удовольствие.

Наконец, не относитесь к жизни или моде слишком серьезно и получайте удовольствие, выражая себя через радость от одежды. Камилла с размахом привносит свою индивидуальность и юмор в каждый наряд, а ее позитив заразителен. Она "владеет" своим королевским гардеробом, носит яркие головные уборы, смелые украшения и яркие вещи с непринужденной, но царственной уравновешенностью, демонстрируя остальным из нас, что самый важный предмет гардероба, независимо от вашего статуса или роли в жизни — это ваша уверенность.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что королева Камилла выбрала особенное украшение для выхода в свет. Камилла отдала дань уважения покойной королеве Елизавете II. Она надела ее любимую брошь во время первого публичного выступления после того, как королю Чарльзу поставили шокирующий диагноз.