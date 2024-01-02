Королева Камилла появилась на публике с брошью покойной Елизаветы II (фото)

Король Великобритании Чарльз ІІІ с супругой посетили службу в Сандрингеме. Камилла выбрала особое украшение.

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Королева Камилла продемонстрировала брошь покойной королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Жена британского монарха и сам Чарльз III посетили последнюю воскресную службу 2023 года в Сандрингеме.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Королева Камилла продемонстрировала яркое голубое пальто Bruce Oldfield. Дополнением к образу стала черная кожаная сумка и темные перчатки. На ногах монаршей особы были черные замшевые ботинки "Dressage" от Russell & Bromley, стоимость которых составляет 445 фунтов стерлингов (около 21 тыс. грн).

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

На голове супруги короля Великобритании была шляпа в тон лондонского бренда Philip Treacy.

Впрочем, изюминкой предновогоднего образа стала брошь с аквамарином, которая ранее принадлежала матери Чарльза III, королеве Елизавете II, которая умерла 8 сентября 2022 года. Ее старший сын с избранницей короновались 6 мая 2023 года.

Королева Камилла с брошью Елизаветы II Фото: скріншот

Между тем король Чарльз III был в светло-коричневом длинном пальто, сопровождая жену в Сандрингеме 31 декабря 2023 года.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла продемонстрировала уютный зимний образ в светлых оттенках.

Также Фокус писал о появлении королевы Камиллы на публике в любимой тиаре покойной Елизаветы ІІ.