Королева Камилла продемонстрировала уютный и теплый зимний ансамбль (фото)

Сейчас королевская семья снова в центре внимания из-за выхода очередной скандальной книги рупора герцогов Сассекских Омида Скоби.

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Король Чарльз III и королева Камилла посетили на выходных церковь в Сандрингеме в Норфолке. Это произошло вскоре после того, как монарх появился в Дубае, где он выступил впервые после выхода новой скандальной книги Омила Скоби "Финал", пишет Hello.

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Для похода в храм он надел длинное коричневое пальто поверх брючного костюма, поскольку погода выдалась довольно прохладной. Его Величество прихватил с собой и черных зонтик.

Его жена Камилла была в светло-коричневом пальто, шарф и шляпе с меховой подкладкой. Образ она дополнила теплой юбкой и черными замшевыми сапогами, а в руках держала сложенный прозрачный зонтик и небольшую коричневую сумку.

В то время как Чарльз временами казался глубоко задумавшимся, Камилла поворачивалась и улыбалась в камеру в перерывах между разговорами с мужем.

Король королева Великобритании идут на утреннюю службу Фото: Getty

У церкви Святой Марии Магдалины пару приветствовал преподобный каноник Пол Уильямс.

Кроме книги, в которой Скоби снова каленым железом прошелся по Виндзорам, Чарльз пережил еще и утрату близкого человека. Монарх оплакивает давнюю подругу – верную спутницу королевы Елизаветы II и бывшей фрейлины Пруденс, леди Пенн.

Леди Пенн, также известная как Прю, была вдовой сэра Эрика Пенна, бывшего контролера канцелярии лорда-камергера. За годы, когда она жила очень близко к Букингемскому дворцу, Прю стала близким доверенным лицом и другом семьи членов королевской семьи.

Помимо дружбы с королевой Елизаветой II, леди Пенн также поддерживала тесную связь с принцессой Маргарет и королевой-матерью.

Ранее Фокус писал, что королевская семья Великобритании "оценивает убытки" от обвинений в расизме в новой книге Омида Скоби.