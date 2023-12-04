Королева Камілла продемонструвала затишний і теплий зимовий ансамбль (фото)

Нині королівська сім'я знову в центрі уваги через вихід чергової скандальної книжки рупора герцогів Сассекських Оміда Скобі.

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Король Чарльз III і королева Камілла відвідали на вихідних церкву в Сандрінгемі в Норфолку. Це сталося незабаром після того, як монарх з'явився в Дубаї, де він виступив уперше після виходу нової скандальної книги Оміла Скобі "Фінал", пише Hello.

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Для походу до храму він одягнув довге коричневе пальто поверх брючного костюма, оскільки погода видалася досить прохолодною. Його Величність прихопив із собою і чорну парасольку.

Його дружина Камілла була у світло-коричневому пальті, шарфі та капелюсі з хутряною підкладкою. Образ вона доповнила теплою спідницею і чорними замшевими чобітьми, а в руках тримала складену прозору парасольку і невелику коричневу сумку.

У той час як Чарльз часом здавався глибоко задуманим, Камілла поверталася і посміхалася в камеру в перервах між розмовами з чоловіком.

Король королева Великої Британії йдуть на ранкову службу Фото: Getty

Біля церкви Святої Марії Магдалини пару привітав преподобний канонік Пол Вільямс.

Окрім книжки, в якій Скобі знову розпеченим залізом пройшовся по Віндзорах, Чарльз пережив ще і втрату близької людини. Монарх оплакує давню подругу — вірну супутницю королеви Єлизавети II і колишньої фрейліни Пруденс, леді Пенн.

Леді Пенн, також відома як Прю, була вдовою сера Еріка Пенна, колишнього контролера канцелярії лорда-камергера. За роки, коли вона жила дуже близько до Букінгемського палацу, Прю стала близькою довіреною особою і другом сім'ї членів королівської сім'ї.

Крім дружби з королевою Єлизаветою II, леді Пенн також підтримувала тісний зв'язок з принцесою Маргарет і королевою-матір'ю.

Раніше Фокус писав, що королівська сім'я Великої Британії "оцінює збитки" від звинувачень у расизмі в новій книзі Оміда Скобі.