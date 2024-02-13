Виталий Козловский опроверг слухи, что он больше не в ВСУ

Виталия Козловского мобилизовали в начале августа. После чего певец активно освещал свою жизнь в армии. Однако впоследствии он полностью исчез из социальных сетей, чем обеспокоил своих поклонников. Недавно появилась информация, что Козловский больше не служит в армии.

38-летний певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский вышел на связь к поклонникам и опроверг слухи, что он больше не служит в армии. Видеообращение к своим поклонникам Козловский опубликовал у себя в инстаграме.

В частности, недавно бывший продюсер певца Игорь Кондратюк предположил, что Козловский больше не служит в ВСУ, поскольку ему уже три месяца не поступают средства, которые певца обязал выплачивать суд. Тогда Козловский нецензурной лексикой прокомментировал слова Кондратюка, однако так и не подтвердил и не опроверг его слов.

На днях в сети подруга Козловского опубликовала совместные фото с певцом в гражданской одежде на прогулке по Киеву, чем подогрела слухи. Уже сегодня певец решил самостоятельно выйти на связь с поклонниками.

В видеообращении певец отметил, что с ним все хорошо и заявил, что он до сих пор проходит службу в армии. На видео видно, что Виталий Козловский одет в военную форму.

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Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Привет, дорогие друзья. Приятно появиться перед вами. Потому что директ завален сообщениями, с вами ли все хорошо, то есть со мной. Со мной все хорошо. На службе, как на службе. Мне бы хотелось выйти к вам с хорошей новостью, как минимум с такой, какой-то творческой, что выходит новая песня, или видео, но на все свое время", — сказал Козловский.

В обращении певец также заявил, что настоящей причиной того, что он появился в Инстаграме является то, что его собратьям нужна помощь. Именно поэтому он вынужден обратиться за поддержкой к своим поклонникам.

"Я появляюсь для того, чтобы попросить у вас вашей помощи. Извините, пожалуйста, но помощь нужна ребятам. Нужен генератор и на текущие нужды необходимы средства. Кто сколько сможет. Люблю вас. Спасибо, что вы со мной", — сказал Козловский.

Он также оставил ссылку на банку, в которой собирают средства на приобретение генератора и обогрев солдат. Всего в банке заявлена сумма в 25 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский покинул Нацгвардию. Также Виталий Козловский рассказал, почему Кондратюк забирает его военную зарплату.