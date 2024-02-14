Супербоул-2024 поставил новый рекорд по количеству просмотров

Трансляция игры в американский футбол Super Bowl впервые за 55 лет стала самой популярной записью с рекордным количеством зрителей. За всю историю США самой рейтинговой онлайн трансляцией была высадка американского космического корабля серии "Аполлон", который впервые отправил людей на поверхность Луны. Это событие произошло 20 июля 1969 года. Тогда за ходом событий следило примерно 123,4 млн зрителей.

Однако в этом году этот рекорд превзошла игра двух футбольных команд "Канзас-Сити Чифс", в которой играет бойфренд всемирно популярной певицы Тейлор Свифт, Трэвис Келса, и "Сан-Франциско 49ерс", пишет ВВС.

Всего к просмотру футбольного матча в среднем присоединилось от 125 до 150 миллионов зрителей.

Вероятной причиной, такого резонансного наблюдения стали отношения 34-летней американской певицы Тейлор Свифт с 34-летним футболистом Трэвисом Келсом. Зрители были в ожидании, появится ли певица на игре своего бойфренда, ведь она была в туре в Японии.

В результате игры команада бойренда Тейлор Свифт "Канзас-Сити Чифс" обыграла соперника "Сан-Франциско 49ерс" с разрывом в три очка — счет составил 25-22 в овертайме.

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Фото: https://ichef.bbci.co.uk/

По данным американского развлекательного еженедельника Variety, сейчас возникает множество дискуссий относительно того, насколько всемирно известная певица стала фактором влияния на рекордное количество зрителей. По данным американской исследовательской компания Numerator, в реальности 20% зрителей Super Bowl болели за команду "Канзас-Сити Чифс" именно по тем причинам, что в команде играет бойфренд Тейлор.

По данным медиа-аналитиков Nielsen, рекордные 202,4 миллиона человек просмотрели хотя бы часть игры.

Конечно во время трансляции за певицей пристально следили камеры, поэтому зрители наблюдали за тем, как Свифт появилась на арене, после тусовалась с актрисой Блейк Лайвли и рэпером Айс Спайс, ну и конечно пылкий поцелуй с Келси после победного матча.

Стоит отметить, что матч Super Bowl между Чифс и Филадельфия Иглз в 2023 году так же транслировали по всей Америке, однако тогда его посмотрело 115,1 миллиона зрителей.

Напомним, ранее мы писали, кто из селебрити побывал на "Супербоуле". Кроме этого, Фокус писал, что Тейлор Свифт дала редкий комментарий о своем новом романе.