Строжайшая секретность: начались съемки нового сезона "Аббатства Даунтон"

Культовый сериал возвращается через восемь лет. Съемки седьмого сезона стартовали в обстановке строжайшей секретности.

"Аббатство Даунтон" возвращается. В замке Хайклер тайно начались съемки седьмого сезона популярного шоу. Историческая драма, последняя серия которой вышла в эфир чуть более восьми лет назад, снова возвращается на экраны. Об этом пишет Daily Mail.

Боссы надеялись, что смогут вернуть некоторых знаменитых актеров, таких как Хью Бонневиль , Мишель Докери , Элизабет Макговерн и Джоэнн Фроггатт , которые появлялись в предыдущих шести сезонах и двух спин-оффах. Хотя неизвестно, кто из них согласился сниматься в продолжении, говорят, что руководители "в восторге" от кастинга.

Актеры сериала "Аббатство Даунтон" Фото: ITV

Ожидается, что на экраны сериал, снятый в замке Хайклер в Хэмпшире и охватывающий множество социальных изменений и мировых событий между 1912 и 1928 годами, ожидается в конце года.

Источник, близкий к проекту, рассказал: "Съемки идут уже несколько недель, все это очень, очень секретно. Над этим работают люди, которые никогда не видели такой секретности. Тех, кто работает на съемочной площадке, заставили подписать соглашение о неразглашении, чтобы они не выдали секретов. Но возвращение Даунтона вызывает большое волнение".

В мае прошлого года The Mail on Sunday сообщила, что боссы надеются возродить сериал, а в декабре создатель Джулиан Феллоуз не исключил того, что сериал может вернуться на экраны.

Напомним, сериал "Аббатство Даунтон" рассказывает историю аристократического семейства Кроули, которое проживает в роскошном поместье Аббатство Даунтон. Первый сезон начинается с гибели "Титаника", а семья узнает, что в кораблекрушении погиб наследник титула графа Грэнтэма, что влечет за собой глобальные изменения в их жизни.

На фоне семейных драм в сериале были показаны важные события, изменившие ход истории: пандемия испанского гриппа, Первая мировая война, резня в Армитсаре и прочие.

Также зрители могут увидеть, как на жизнь Даунтона влияла эмансипация, технический прогресс и упадок британской аристократии.

Трейлер фильма "Аббатство Даунтон"

За 6 сезонов сериал получил три "Золотых глобуса", 15 "Эмми" и заработал в общей сложности 69 номинаций на "Эмми", что делает "Аббатство Даунтон" лидером по числу номинаций среди неамериканских телешоу за всю историю премии. В 2011 году сериал вошел в Книгу рекордов Гиннесса как сериал, получивший наивысшую оценку критиков.

26 марта 2015 года было объявлено, что шестой сезон "Аббатство Даунтон" станет для сериала заключительным. Но после популярности двух полнометражных фильмов создатели приняли решение продолжить сериал на седьмой сезон.

Напомним, "Аббатство Даунтон" снимали в историческом замке Хайклер. И нынешние владельцы имения, граф и графиня Карнарвон, признались, сколько стоит содержать огромное поместье.