Сходство поражает: племянник Майкла Джексона сыграл своего дядю в биографическом фильме (фото)

И режиссер, и продюсер отмечают удивительное сходство Джаафара с Майклом Джексоном.

Племянник поп-звезды Майкла Джексона Джаафар Джексон — реинкарнация своего дяди. Это видно на кадрах из фильма Антуана Фукуа "Майкл". Долгожданный биографический фильм о "Короле поп-музыки" от Lionsgate и Universal выйдет в кинотеатрах 18 апреля 2025 года, сообщает New York Post.

"У Джафара каждый взгляд, каждая нота, каждое танцевальное движение — это Майкл. Он воплощает Майкла так, как не смог бы ни один другой актер", — сказал оскароносный продюсер Грэм Кинг

На снимке Джаафар одет в ансамбль, похожий на тот, который носил Джексон во время своего выступления на 12-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 1995 году.

На фотографии, опубликованной 13 февраля в Instagram, 27-летний Джаафар ошеломил фанатов сходством с королем поп-музыки. Он перевоплотился в Джексона, одев майку с V-образным вырезом, белоснежную рубашку на пуговицах и черные брюки. Его волосы собраны в фирменный низкий хвост, как у Майкла.

Этот момент представляет собой воссоздание исполнения Джексоном песни "Man in the Mirror" из его мирового турне "Dangerous" 1992–1993 годов.

58-летний кинорежиссер и продюсер Антуан Фукуа сказал, что многие из людей, работавших над фильмом, работали с Джексоном во время его карьеры.

"Для этого проекта мы собрали невероятную команду художников — прически и грим, костюмы, операторская работа, хореография, освещение и все — и некоторые из тех, кто знал Майкла и работал с ним, воссоединились для этого фильма. Но самое главное, что Джаафар воплощает Майкла. Это выходит за рамки физического сходства. Это дух Майкла, который проявляется волшебным образом. Вы должны испытать это, чтобы поверить в это", отметил Фукуа.

Фото: instagram.com/jaafarjackson

Фото: instagram.com/jaafarjackson

В фильме также снимались 54-летний Колман Доминго в роли отца Майкла Джо Джексона, 53-летняя Ниа Лонг в роли его матери Кэтрин Джексон и 36-летний Майлз Теллер в роли его давнего менеджера Джона Бранки.

"Майкл представит зрителям захватывающий и честный образ блестящего, но сложного человека, который стал известен во всем мире как король поп-музыки. В фильме представлены его триумфы и трагедии в эпическом, кинематографическом масштабе — от его человеческой стороны и личной борьбы до его неоспоримого творческого гения, отраженного в его самых знаковых выступлениях. Как никогда раньше, зрители смогут взглянуть изнутри на одного из самых влиятельных и новаторских артистов, которых когда-либо знал мир", — говорится в пресс-релизе фильма.

Продюсерами фильма также являются сораспорядители поместья Майкла Джексона Бранка и Джон Макклейны.

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