Совсем один: на ланче оскаровских номинантов сделали забавное фото Стивена Спилберга

Стивен Спилберг выглядел одиноким, когда сидел один за столом в начале ланча номинантов на "Оскар". Впрочем, после того, как было сделано фото, к режиссеру подсели его коллеги.

77-летний голливудский режиссер Стивен Спилберг посетил звездное мероприятие, которое прошло в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Ланч оскаровских номинантов собрал всех, кто скоро будет бороться за заветную статуэтку. Об этом пишет Daily Mail.

Спилберг пришел на вечер первым, занял место за столом и позировал фотографом, потягивая свой напиток.

Стивен Спилберг Фото: Getty Images

Создатель "Челюстей" и "Парка Юрского периода" выглядел шикарно в щеголеватом коричневом костюме, а еще очень одиноким.

Впрочем, после пустые места за столом тоже были заняты, а сам Спилберг пошел общаться с другими гостями.

На мероприятии Стивен Спилберг позировал с актером Райаном Гослингом, который выделялся из толпы в сиреневом костюме и рубашке.

Стивен Спилберг и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Райан, сыгравший в фильме "Барби", был номинирован на "Оскар". И попал в заголовки: фанаты выразили свое неодобрение пренебрежительным отношением к Марго Робби и Грете Гервиг. Марго не была номинирована на "лучшую женскую роль", а также Грета за лучшую режиссуру.

Однако Марго была номинирована на лучший фильм за свою работу в качестве продюсера через свою компанию LuckyChap Entertainment, а Гервиг была номинирована на лучший адаптированный сценарий вместе со своим соавтором и мужем Ноа Баумбахом.

И "Барби", и ее главный соперник картина-байопик "Оппенгеймер", претендуют на премию "Лучший фильм", причем "Барби" претендует на восемь "Оскаров", а "Оппенгеймер" лидирует среди всех претендентов с колоссальными 13 номинациями.

У самого Спилберга есть три "Оскара". В 2024 году на "Оскар" был номинирован фильм "Маэстро" об основанный на биографии композитора Леонарда Бернстайна. Фильм снял Брэдли Купером по сценарию, написанному им в соавторстве с Джошем Сингером. Продюсерами фильма стали Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс, а также сам Купер, сыгравший в картине главную роль.

Ранее Купера критиковали за грим в фильме "Маэстро".