15 февраля 2024 года: апостола Онисима - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не планировать будущее — планы могут не осуществиться. Оттепель в этот день — к хорошему сенокосу.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Онисима. Онисим — апостол от семидесяти, епископ Византийский в 54—68 годах. О нем упоминается в Послании апостола Павла к Филимону, что он был рабом Филимона. Провинившись в чем-то, Онисим бежал от своего господина в Рим, но там, как беглый раб, попал в тюрьму. В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, содержавшимся в узах, был просвещен им и принял крещение. В тюрьме Онисим "как сын служил" апостолу. Павел отослал Онисима к его господину и, поскольку тот также был христианином, увещевал Филимона принять Онисима не как слугу, но как брата. Апостол Павел ходатайствовал перед Филимоном о прощении Онисима. Получив не только прощение, но и свободу, Онисим возвратился в Рим к апостолу Павлу и ревностно исполнял его поручения.

Что нельзя делать 15 февраля:

злословить, сплетничать;

планировать будущее — планы не осуществятся;

жениться, играть свадьбу.

Народные приметы и поверья:

оттепель — к хорошему сенокосу;

красный закат — к снегопадам;

холодная погода — к теплой весне;

дождь — к засушливому лету.

День ангела празднуют:

Алексей, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Петр, София.

Родились сегодня:

1564 год— Галилео Галилей, итальянский философ, физик и астроном.

А также в этот день:

1574 год – во Львове Иван Федоров издает первую печатную книгу на современных украинских землях, которая называется "Апостол";

1926 год – была произнесена самая длинная в истории парламентская речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии потратил на нее 11 часов);

1946 год – официально объявляют о создании ENIAC – это был первый электронный компьютер в мире;

1969 год – впервые осуществлено искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.