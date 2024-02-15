15 февраля 2024 года: апостола Онисима - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не планировать будущее — планы могут не осуществиться. Оттепель в этот день — к хорошему сенокосу.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Онисима. Онисим — апостол от семидесяти, епископ Византийский в 54—68 годах. О нем упоминается в Послании апостола Павла к Филимону, что он был рабом Филимона. Провинившись в чем-то, Онисим бежал от своего господина в Рим, но там, как беглый раб, попал в тюрьму. В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, содержавшимся в узах, был просвещен им и принял крещение. В тюрьме Онисим "как сын служил" апостолу. Павел отослал Онисима к его господину и, поскольку тот также был христианином, увещевал Филимона принять Онисима не как слугу, но как брата. Апостол Павел ходатайствовал перед Филимоном о прощении Онисима. Получив не только прощение, но и свободу, Онисим возвратился в Рим к апостолу Павлу и ревностно исполнял его поручения.
Что нельзя делать 15 февраля:
- злословить, сплетничать;
- планировать будущее — планы не осуществятся;
- жениться, играть свадьбу.
Народные приметы и поверья:
- оттепель — к хорошему сенокосу;
- красный закат — к снегопадам;
- холодная погода — к теплой весне;
- дождь — к засушливому лету.
День ангела празднуют:
Алексей, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Петр, София.
Родились сегодня:
1564 год— Галилео Галилей, итальянский философ, физик и астроном.
А также в этот день:
1574 год – во Львове Иван Федоров издает первую печатную книгу на современных украинских землях, которая называется "Апостол";
1926 год – была произнесена самая длинная в истории парламентская речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии потратил на нее 11 часов);
1946 год – официально объявляют о создании ENIAC – это был первый электронный компьютер в мире;
1969 год – впервые осуществлено искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.