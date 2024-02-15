Беременная Джамала рассказала о трагическом известии в семье

Певица опубликовала архивные фото с телефона и показала счастливые фото вместе со своим домашним любимцем. В заметке Джамала с грустью сообщила, что ее собачка умерла.

40-летняя украинская певица Джамала (настоящее имя Сусана Алимовна Джамаладинова), которая недавно призналась, что в третий раз готовится стать мамой, сообщила о тяжелой утрате в семье. Трагическим известием о смерти своего домашнего любимца Джамала написала в своем инстаграме.

"Спасибо тебе, что была нашей семьей. Прости, что такая жизнь... война. Ты была настоящей любовью для нас", — прокомментировала потерю в семье певица.

Проиллюстрировала публикацию Джамала архивными фотографиями с домашним любимцем, по имени Баду.

Что именно стало причиной смерти собачки певица не уточнила, однако дала понять, что потеря для нее очень болезненна.

Конечно поклонники поддержали певицу в этот сложный для нее период: "Пупсик пушистый....шкода", "Примите мои соболезнования", "Сочувствую...они в нашем сердце навсегда...", "О боже, это так тяжело", "Примите мои соболезнования. Жаль очень", "Очень больно, когда уходят эти меховые клубочки безграничной любви", "Мягких облаков пушистику ....", "Зная о настоящей любви Джамалы к животным, это большая потеря для нее. Искренне сочувствую...", "Очень жаль... Так тяжело их отпускать. Мягких облаков красавице".

Стоит отметить, что именно с Баду певица появилась на публике в далеком 2017 году, тогда ее домашняя любимица стала звездой Марша за права животных.

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Справка

Джамала (на самом деле его настоящее имя Сузана Алиева) — известная украинская певица. Она родилась 27 ноября 1983 года в Кыргызстане, но выросла в Украине. Джамала известна своим уникальным голосом и способностью передать глубокие эмоции через свои исполнения.

Она стала всемирно известной, победив в конкурсе Евровидение 2016 с песней 1944. Эта песня рассказывает о депортации крымских татар в 1944 году во времена советского режима. Она была отмечена первым местом и принесла Украине победу в этом престижном музыкальном конкурсе.

Джамала также выпустила другие успешные альбомы. Ее музыка сочетает различные стили, такие как джаз, фолк, соул и этническая музыка, и отличается глубокими текстами и эмоциональным исполнением.

Джамала также активно выступает на концертах и имеет широкую базу поклонников как в Украине, так и по всему миру. Она является признанной и талантливой певицей, которая сумела привлечь внимание к важным историческим событиям через свою музыку.

Напомним, ранее мы писали, что Джамала сообщила о смерти близкого человека. Кроме этого, ранее она показала, подросших сыновей.