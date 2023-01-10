Джамала сообщила о смерти близкого человека (фото)

Исполнительница пообещала, что завершит их совместную работу и сделает так, чтобы об этом знал весь мир.

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39-летняя украинская певица Джамала сообщила о смерти близкого человека. Пост она опубликовала в своем Instagram.

Умер близкий для знаменитости человек – композитор Сергей Круценко, с которым Джамала работала последние полтора года над масштабным проектом.

"У меня случилось горе. Умер мой друг и без преувеличения – абсолютный гений. Музыкант, композитор, аранжировщик, оркестровщик, поэт, режиссер, оператор и отец", — отметила артистка.

По словам победительницы "Евровидения", именно Сергею Круценко она с самого утра позвонила 24 февраля 2022, а он в свою очередь пытался сохранить физические носители композиций Джамалы. Кроме этого, музыкант переживал за свою маму и детей.

"Я знаю, ты делал очень много. Сережа, я обещаю тебе завершить нашу работу и хочу, чтобы твое имя звучало по всему миру. Без тебя бы ничего не получилось", — добавила украинская певица, опубликовав несколько архивных кадров с умершим композитором.

[ + – ] Джамала и Сергей Круценко

В частности, Джамала отметила, что ее друг умер не на фронте, однако она все равно "заносит его смерть на счет врага", который разрушает и психическое здоровье украинцев.

Напомним, Джамала выставила на благотворительный аукцион свое платье с "Евровидения".

Также Фокус писал о встрече Джамалы с президентом США и первой леди в Вашингтоне.