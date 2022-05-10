Джамала продает на благотворительном аукционе свое платье с "Евровидения"

Белое платье с накидкой и красной вышивкой было создано в 2017 году

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Певица Джамала, которая в начале войны покинула Украину с детьми и матерью и сейчас активно помогает Украине и ее жителям за рубежом, выставила на аукцион один из своих концертных нарядов. Об этом она написала в Facebook.

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"Сегодня платье, в котором я открывала "Евровидение" в Киеве, можно приобрести на аукционе Catawiki. Выручку — ВСУ и пострадавшим от войны украинцам", — сообщила певица.

Фото: Instagram jamalajaaa Фото: Instagram jamalajaaa

В 2017 году белоснежный наряд с красной вышивкой создала дизайнер Юлия Магдыч. По словам Джамалы, это настоящее произведение искусства, в котором "сошлись традиции и история моей страны".

Наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона, запускаемого Catawiki. Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22.00, Киев).

Всего будет представлено 11 вещей от участников "Евровидения" разных лет. Собранные средства передадут благотворительному фонду, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.

Также на аукционе продадут платье от Vivienne Westwood в котором появлялась участница от Молдовы в 2013 году, ботинки на каблуках от группы Maneskin и кроссовки от французского дуэта Madame Monsieur, которые представляли свою страну в Португалии в 2018 году.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения" в Турине состоится уже сегодня, 10 мая. Украинская группа Kalush Orchestra выступит под шестым номером.