Джамала продає на благодійному аукціоні свою сукню з "Євробачення"

Біла сукня з накидкою та червоною вишивкою була створена у 2017 році

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Співачка Джамала, яка на початку війни залишила Україну з дітьми та матір'ю і зараз активно допомагає Україні та її мешканцям за кордоном, виставила на аукціон одне зі своїх концертних вбрань. Про це вона написала у Facebook.

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"Сьогодні сукню, в якій я відкривала "Євробачення" в Києві, можна придбати на аукціоні Catawiki. Виручку — ЗСУ та потерпілим від війни українцям", — повідомила співачка.

Фото: Instagram jamalajaaa Фото: Instagram jamalajaaa

У 2017 році біле вбрання з червоною вишивкою створила дизайнерка Юлія Магдич. За словами Джамали, це справжній витвір мистецтва, у якому "зійшлися традиції та історія моєї країни".

Наряд стане ключовим лотом благодійного аукціону Catawiki. Він проходитиме з вівторка, 10 травня, по середу, 18 травня (22.00, Київ).

Загалом буде представлено 11 речей від учасників "Євробачення" різних років. Зібрані кошти передадуть благодійному фонду, що підтримує українців, які постраждали у війні.

Також на аукціоні продадуть сукню від Vivienne Westwood, у якій з'являлася учасниця від Молдови у 2013 році, черевики на підборах від гурту Maneskin і кросівки від французького дуету Madame Monsieur, які представляли свою країну в Португалії у 2018 році.

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення" в Турині відбудеться вже сьогодні, 10 травня. Український гурт Kalush Orchestra виступить під шостим номером.