Джамала рассказала, о чем говорила с Джо Байденом (видео)

Артистка встретилась в Вашингтоне с президентом, первой леди, госсекретарем и рядом звезд.

Related video

39-летняя украинская певица Джамала рассказала, о чем говорила с Джо Байденом в Белом доме.

Звезда сцены прилетела недавно в США, где посетила ряд официальных событий. Среди них церемония 45th Annual Kennedy Center Honors. В частности, победительница "Евровидения" встретилась с Джулией Робертс, Джорджем Клуни и его женой Амаль. Помимо голливудских звезд, Джамала пообщалась с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

[ + – ] Джамала встретилась с Джо Байденом и его женой

"С Энтони Блинкеном имела возможность поговорить об Украине. Накануне я встречалась с нашим президентом Владимиром Зеленским. И, как бы это ни странно ни звучало, но для меня важно было спросить, что еще можно сказать, добавить", — призналась знаменитость крымскотатарского происхождения.

[ + – ] Джамала

По словам певицы, после разговора с американским президентом у нее появилось точное понимание, что Украина победит. Впрочем, сущность диалога артистка не раскрывает.

"Я его поблагодарила. Потому что я знаю, что он, как никто, чувствует Украину, испытывает нашу боль, знает о чем все наши потребности… После того, как он услышал, что я из Крыма, он сказал… Он обнял меня так крепко, что охрана подошла, испугалась", — отметила исполнительница.

Напомним, Джамала встретилась с Джулией Робертс и Джорджем Клуни.

Также Фокус писал о благотворительном выступлении Джамалы на финале немецкого Нацотбора на Евровидение, на котором артистка собрала 67 млн евро для ВСУ.