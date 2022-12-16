Джамала розповіла, про що говорила з Джо Байденом (відео)

Артистка зустрілася у Вашингтоні з президентом, першою леді, держсекретарем та низкою зірок.

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39-річна українська співачка Джамала розповіла, про що говорила з Джо Байденом у Білому домі.

Зірка сцени прилетіла нещодавно до США, де відвідала низку офіційних подій. Серед них церемонія 45th Annual Kennedy Center Honors. Зокрема переможниця "Євробачення" зустрілася з Джулією Робертс, Джорджем Клуні та його дружиною Амаль. Окрім голлівудських зірок, Джамала поспілкувалася з президентом США Джо Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі.

[ + – ] Джамала зустрілася з Джо Байденом та його дружиною

"З Ентоні Блінкеном мала можливість поговорити про Україну. Напередодні я зустрічалася з нашим президентом Володимиром Зеленським. І, як би це дивно не звучало, але для мене важливо було запитати, що ще можна сказати, додати", — зізналася знаменитість кримськотатарського походження.

[ + – ] Джамала

За словами співачки, після розмови з американським президентом у неї з'явилося чітке розуміння, що Україна переможе. Втім, суть діалогу артистка не розкриває.

"Я йому подякувала. Тому що я знаю, що він, як ніхто, відчуває Україну ,відчуває наш біль, знає про що всі наші потреби…Після того, як він почув, що я з Криму, він сказав… Він обійняв мене так міцно, що аж охорона підійшла, злякалася", — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, Джамала зустрілася з Джулією Робертс та Джорджем Клуні.

Також Фокус писав про благодійний виступ Джамали на фіналі німецького Нацвідбору на Євробачення, на якому артистка зібрала 67 млн євро для ЗСУ.