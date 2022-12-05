Джамала зустрілася з Джулією Робертс, Джорджем Клуні та Ненсі Пелосі у Вашингтоні

Знаменитість перебуває з туром в Америці.

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Українська співачка Джамала поділилася у своєму Instagram-акаунті, що відвідала церемонію нагородження видатних музикантів і акторів перед 45th Annual Kennedy Center Honors.

Зірка розповіла, що їй вдалося поспілкуватися з Джорджем і Амаль Клуні, Джулією Робертс, спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Боно й іншими. За словами Джамали, світові знаменитості та впливові політики під час розмов висловлювали підтримку Україні.

"Для мене ця подія стала ще одним заходом, на якому я можу говорити про Україну. Відчувала підтримку в кожній розмові! Не можу розповісти всього, але це були дуже важливі для мене діалоги. Про Україну, про допомогу та реалії війни. Кожен і кожна пишається нашою боротьбою. Одні з найвпливовіших людей Америки висловлювали свої слова підтримки для України. Це було важливо почути. Також важливо бачити дії, і я сподіваюся на те, що нам допомагатимуть і надалі. Будуть із нами до кінця, як сказав мені особисто Ентоні Блінкен", — поділилася деталями Джамала.

[ + – ] Джамала й Ентоні Блінкен Фото: Instagram @jamalajaaa

Співачка з'явилася на заході в розкішній червоній сукні, яку доповнила елегантними аксесуарами та бежевими туфлями на підборах.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Великобританії Олена Зеленська, дружина українського президента, зустрілася з королем Карлом ІІІ.